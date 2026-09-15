Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sentencia

Silvia Intxaurrondo gana el pulso a RTVE y recuperará su sueldo antiguo por presentar y dirigir 'La Hora de La 1'

La justicia da la razón a la presentadora de 'La Hora de La 1' tras un largo litigio y un juicio suspendido en primavera

Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1'

Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' / LA 1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La batalla judicial que mantenían la televisión pública y Silvia Intxaurrondo ya tiene resolución. La presentadora ha ganado parcialmente el juicio contra RTVE y volverá a percibir una cifra superior a los 250.000 euros anuales —el equivalente a los 254.000 euros que cobraba anteriormente—, blindando así sus labores al frente del magacín matinal.

El origen del conflicto: del contrato mercantil a la Inspección

El origen de este terremoto laboral se remonta a la investigación de la Inspección de Trabajo, impulsada tras una denuncia anónima, que determinó que el modelo de contratación externa mediante el cual operaba la periodista (a través de la mercantil Sukun) era irregular.

A raíz de este dictamen, la Corporación regularizó su situación y pasó a integrarla como personal indefinido no fijo. Sin embargo, el gran escollo llegó con la retribución: al aplicarle de forma estricta los límites del III Convenio Colectivo de RTVE, su nómina se desplomaba drásticamente —con ofertas iniciales e intentos de ajuste muy alejados de sus pretensiones—. Inconforme con esta rebaja sustancial, la presentadora decidió llevar a la empresa pública a los tribunales.

La suspensión del juicio

El camino hasta la sentencia no ha estado exento de sobresaltos. El juicio, señalado inicialmente para finales de la pasada primavera y que provocó la ausencia de la periodista en antena en aquel momento, tuvo que ser suspendido de última hora a causa de la baja médica de la jueza encargada del caso, aplazando el desenlace y alargando la incertidumbre durante los meses estivales.

Finalmente, los tribunales han dictaminado que Intxaurrondo mantendrá su estatus económico a través de complementos salariales ligados estrictamente al ejercicio de sus funciones de dirección y presentación de 'La Hora de La 1', obligando además a la cadena a abonarle los atrasos correspondientes. La sentencia, no obstante, rechaza otras peticiones secundarias de la demanda, como la acusación de cesión ilegal o que la empresa sufragase su transporte diario a domicilio.

Noticias relacionadas

Con este veredicto, Intxaurrondo despeja su futuro económico inmediato en la cadena pública, aunque la sentencia deja claro que el mantenimiento de la cuantía queda condicionado a su continuidad al frente de la dirección y conducción del formato matinal.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Boda aristocrática en Cáceres: 'sí quiero' en San Mateo y celebración en Las Seguras
  2. Muere a los 91 años Alfredo Durán, músico y secretario de Festejos del Ayuntamiento de Cáceres
  3. Once medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio forestal en Tornavacas
  4. La Guardia Civil intercepta a un conductor que circulaba a 242 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia
  5. Provecaex se despide de sus supermercados de Cáceres: este miércoles, 16, su último día y Carrefour abre el 23
  6. Muere un joven de 19 años apuñalado en Palma
  7. Más de 100 viajeros se quedaron en tierra en hora punta, según Montesol: pide cambiar el R8 de Cáceres
  8. El Cristo Negro recupera símbolos del pasado en una noche extraordinaria en Cáceres

Fotogalería | Los nuevos hábitos de la hostelería de Cáceres

Fotogalería | Los nuevos hábitos de la hostelería de Cáceres

Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

El mundo carnavalero de Mérida llora la muerte de Alfredo Aparicio y Paco Bastida, dos Turutas de Oro que marcaron una época

El mundo carnavalero de Mérida llora la muerte de Alfredo Aparicio y Paco Bastida, dos Turutas de Oro que marcaron una época

"Ahora mismo no hay estudiantes de la UEx en México": unos 530 alumnos saldrán al extranjero este curso

"Ahora mismo no hay estudiantes de la UEx en México": unos 530 alumnos saldrán al extranjero este curso

Welcome Day Erasmus de la UEx en Cáceres: llegada de estudiantes internacionales al curso 2026/2027

Welcome Day Erasmus de la UEx en Cáceres: llegada de estudiantes internacionales al curso 2026/2027

Turquía detiene a casi cien personas en las protestas por el arresto de activistas LGTBI

Turquía detiene a casi cien personas en las protestas por el arresto de activistas LGTBI

Activado el nivel 1 por un incendio forestal en Plasencia ante la posible afección a carreteras

Activado el nivel 1 por un incendio forestal en Plasencia ante la posible afección a carreteras

La UE propondrá este miércoles prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años

La UE propondrá este miércoles prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años
Tracking Pixel Contents