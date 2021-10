Alejandro Amenábar ya tiene su serie de televisión. Hace ya 25 años que el director revolucionó el cine español con 'Tesis', película que supuso un soplo de aire fresco para la industria audiovisual patria. El cineasta demostró que España tenía capacidad para estrenar en la gran pantalla títulos con proyección internacional. Ya fueran thrillers u obras del género de ciencia ficción (como fue 'Abre los ojos') y sin que desmerecieran ante la avalancha de títulos de la gigantesca maquinaria estadounidense. Le faltaba el reto de pasarse a la pequeña pantalla, como están haciendo más cineastas. Otros directores que aquellos años intentaban hacer algo diferente a lo que se había hecho siempre, como Enrique Urbizu y Álex de la Iglesia, ya se habían lanzado a la ficción televisiva. Hasta el mismísimo Pedro Almodóvar, aunque solo como productor, tenía sus pinitos en el medio. Amenábar era uno de los pocos que quedaba por pegar el salto.

Y en este nuevo estreno para Movistar, donde cada viernes tenemos un nuevo episodio, también se ha apartado de todo lo que otros compañeros habían venido haciendo. 'La Fortuna' es una serie de aventuras de toda la vida, piratas y tesoros hundidos en galeones bajo el mar. Un entretenimiento familiar para aquellos que solo quieren disfrutar de una buena historia. Su papel como director se limita a ser como el de aquellos artesanos de los años dorados del Hollywood clásico que traducían a imágenes los guiones que le entregaba la productora de la mejor manera que sabían. De hecho, la mano de Amenábar apenas se ve y si alguien no nos lo dice antes, quizá no caeríamos en que es suya.

De no saber que el argumento de 'La Fortuna' está basada en hechos reales, podría pensarse que estamos ante un intento de crear a un Tintín a la española. El argumento de la serie recuerda a dos de las aventuras más célebres del reportero dibujado por Hergé: 'El secreto del unicornio' y 'El tesoro de Rackham el Rojo'. En ellas, el periodista del tupé rojo acompañado de su inseparable perro Milú y el cascarrabias borrachín del Capitán Haddock se embarcaban en la búsqueda de otro legendario barco hundido y repleto de riquezas. Historias que llevó al cine hace diez años Steven Spielberg junto a Peter Jackson. Una referencia que viene al caso, porque la serie de Amenábar tiene vocación puramente spielbergiana. Aunque también la inspiración en el cómic francobelga viene del material que ha usado el cineasta español para su primer proyecto televisivo.

En 'La Fortuna', el tesoro sumergido en las profundidades marinas es real y la batalla judicial por recuperarlo también lo fue. Uno de sus protagonistas, el diplomático español Guillermo Corral, y el dibujante valenciano Paco Roca, galardonado este año con el premio 9 d'Octubre de la Generalitat, contaron esa historia en el cómic en 'El tesoro del cisne negro', cuyas viñetas tenían un sabor puramente tintinesco. La serie de Amenábar es una adaptación a la pequeña pantalla de esta novela gráfica y en ella se ha tratado de mantener total fidelidad al material original. Aunque sus protagonistas no vivirán la aventura sobre el terreno, sino más bien en los despachos. Peleando por defender los derechos de España sobre este tesoro que forma parte del patrimonio nacional.

En 1804, la fragata española Nuestra señora de las Mercedes, cargada de riquezas procedentes de América, era hundida a más de un kilómetro de profundidad frente a la costa del Algarve en Portugal tras un ataque de la armada británica. El tesoro permaneció olvidado en las profundidades del Atlántico durante más de dos siglos, hasta que fue hallado por una empresa norteamericana de recuperación de barcos hundidos, la Odyssey. En esta serie televisiva, se intenta dejar en evidencia el blanqueo que se ha realizado a este tipo de corporaciones, que ofrecen al exterior una imagen de rescatadores del patrimonio pero cuya actividad no tiene nada que ver con la defensa de los intereses generales, sino más bien con su enriquecimiento personal. Al otro lado del tablero, se colocan funcionarios españoles del Ministerio de Cultura peleando para evitar que esta valiosa parte de nuestra Historia quede en manos de piratas y de los intereses de grandes corporaciones.

Los funcionarios que vemos en 'La Fortuna' son apasionados defensores de lo público y de nuestro legado, al modo que también lo eran aquellos agentes de otra maravillosa serie patria como es 'El Ministerio del Tiempo'. En cierta manera, es la lucha de David contra Goliath. La trama transcurre durante los años de los salvajes recortes que impuso la anterior crisis económica y los recursos del Gobierno español eran prácticamente ridículos al lado de los gigantescos y casi ilimitados medios de sus enemigos. Los fondos que maneja el Ministerio de Cultura siempre han sido bastante justitos. El dinero siempre se va en otras cosas. En esta lucha, la tradicional desidia de algunos elementos de la Administración juega también en contra de nuestros intereses , así como el que en las altas esferas haya oscuros intereses que se han vendido al enemigo.

La serie se ha dotado de un gran reparto, combinando veteranía y juventud. A este Tintín patrio le pone cara y voz el influencer y modelo Álvaro Mel. Interpreta a un jovencísimo e idealista aspirante a diplomático, con un brillante currículum a sus espaldas, y al que sorprende la crisis recién desembarcado en el Ministerio de Cultura. Quizá la versión dentro del reparto más parecida al Capitán Haddock sería el personaje del ministro, encarnado por Karra Elejalde, que brilla con luz propia durante sus apariciones en escena. Su personaje es un político un tanto quemado de todo y especialmente de que su departamento sea la hermana pobre de la Administración. Hasta que se produce el incidente con el tesoro, su cargo le parecía más una carga. No deja de tener su ironía que en el pleno boom por 'El juego del calamar', para este ministro sea una pérdida de tiempo el tener que recibir a una delegación coreana por aquello del acercamiento cultural. No hay equivalente tintinesco del personaje de Lucía (Ana Polvorosa). No hay que olvidar que Hergé también tiene su leyenda negra y que sus obras están en la diana de algunos. Pero Lucía es otro de los pilares de la trama, ya que es quien arrastra a todos hacia la carrera por la recuperación del patrimonio expoliado.

Pero sobre todo, 'La Fortuna' ha tirado la casa por la ventana a la hora de fichar a actores de proyección internacional. No olvidemos que uno de los grandes éxitos internacionales de Amenábar fue 'Los Otros', protagonizada por Nicole Kidman. En 'La Fortuna', el veterano Stanley Tucci, estrella tanto del cine como de la televisión, encarna al jefe que está frente a la corporación expoliadora; mientras que Clarke Peters, otro de los secundarios más recordados de 'The Wire', es un abogado norteamericano que ayuda a España a defender sus intereses. Una gran combinación de talentos tanto delante como detrás de las cámaras, ante el cual Amenábar ha decidido apartarse un poco para dejar que el material que ha reunido brille por sí solo, como el tesoro de 'La Fortuna'.