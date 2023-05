Con la etiqueta de segunda serie más cara de la historia y la pretensión de crear una franquicia de nuevo cuño que se expandirá en varios spin offs, Citadel ha arrancado con buen pie en Amazon Prime. Se trata de una producción de espías de acción desenfrenada y giros de guión más locos que los movimientos de cámara utilizados durante las peleas. La aspirante a ser otra de las franquicias de moda cuenta el mecenazgo de los hermanos Anthony y Joe Russo, los directores que llevaron a Marvel a lo más alto con las películas de la guerra del Infinito de los Vengadores y que en estos momentos están trabajando en varias películas para Netflix. Aunque ellos no son los creadores directos de la serie, sí que vemos en el argumento que perfectamente parecen haber sido sacados del cada vez mayor Universo Cinemático del conglomerado Disney. Aunque la serie es un homenaje a toda una serie de títulos emblemáticos del género.

El nuevo juguete de Amazon Prime ha costado la friolera de 235 millones de dólares, unos 39 millones por cada uno de los seis capítulos que forman parte de esta primera temporada. El otro título que ocupa el primer puesto en el pódium es también de Amazon, Los Anillos del Poder, precuela televisiva de El Señor de los Anillos. Aunque en realidad, buena parte de estas cantidades se han usado para el pago de indemnizaciones por los despidos y cambios de responsables a lo largo del rodaje. Los Russo dieron un golpe de timón y decidieron la reescritura y cambios en lo que ya se había hecho. Todo en aras en crear un universo de ficción de creación propia por el que no tienen que pagar derechos a terceros y poder hacer y deshacer a su antojo. Una historia principal y a su alrededor numerosos títulos derivados.

Dado que los Russo fueron quienes conectaron gran éxito las películas Marvel, a estas alturas nadie les iba a discutir nada. De momento, ya hay tres títulos anunciados para formar parte de este nuevo universo, ambientados en La India, Italia y Mexico. Además de la segunda temporada de la serie madre, claro. Una fórmula que van a seguir todas las grandes sagas, ya que no hay que olvidar que James Gunn, director de las películas de Los Guardianes de la Galaxia, es hoy el arquitecto máximo del futuro renacimiento del Universo DC en cine y televisión.

Citadel es el nombre de una organización secreta de espionaje dedicada a salvar al mundo de amenazas terroristas. Podría ser el equivalente de Shield en el universo Marvel, en la que el personaje interpretado por Stanley Tucci sería una especie de Nick Furia. La organización rival es Manticora, que también recuerda mucho a la Hidra de Marvel. Ambas son organizaciones terroristas que adoptan el nombre de criaturas mitológicas y que cuentan con numerosos activos infiltrados en las más altas esferas del poder.

Las estrellas principales provienen de otras series de éxito. Por un lado tenemos a Richard Madden al que la mayoría recordará por su paso en Juego de Tronos, en la que protagonizó uno de los momentos que mayores traumas dejó a sus seguidores. Una mezcla entre James Bond y Jason Bourne, aunque la amnesia que sufre su personaje en el arranque de la serie podría acercarle a este último. Y por el otro tenemos a Priyanka Chopra, la miss Universo estrella de Bollywood establecida desde hace años en Estados Unidos como fichaje para la serie Quantico, otro título recomendable para quienes hayan disfrutado de ésta. A su manera sería como el personaje de la Viuda Negra, aunque con rasgos más exóticos y cambiando el ceñido traje de cuero negro de Scarlett Johansson por vestidos rojos. Ambos encarnan a Mason Kane y a Nadia Sinh y forman una eficaz combinación durante sus misiones muy similar al que formaban Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis en Mentiras Arriesgadas o Brad Pitt y Angelina Jolie en Mr & Mrs Smith.

La historia arranca con la caída de Citadel en su particular Boda Roja y que deja a sus dos principales activos amnésicos por el mundo. Es de prever que a lo largo de esta primera nos vayan contando el renacer de la organización y la recuperación de su status quo. No hay que olvidar que Shield cayó en la película Soldado de Invierno, la primera de las dirigidas por los Russo para Marvel, y que aun no ha vuelto. ¿Lo hará con la serie de Invasión Secreta que se estrenará el 21 de junio en Disney?

Esta primera temporada nos ha brindado escenas rodadas en Valencia. Aunque aquí no nos han quemado los tronos de Semana Santa en las fallas, como hicieron los responsables de Misión Imposible, sí que se les ha escapado algún que otro "ándale" durante una escena de acción en un bar. Dado que durante los ocho años que Nadia ha estado amnésica se supone que ha estado viviendo allí, no sería descartable que alguno de los descartados spin offs.

Todas las plataformas buscan su franquicia que se convierta en la nueva gallina de los huevos de oro que les suministre horas de contenido con las que captar audiencia y suscriptores. No hablamos sólo de Star Wars, Star Trek, Marvel o DC. También otros títulos pretensiones más serias, que también hay en danza proyectos varios para ampliar el universo de Dexter o de Billions con varios títulos nuevos, por no hablar de The Good Wife que tendrá su tercer spin off con una nueva serie protagonizada por la extravagante abogada Elsbeth Tacioni (Carrie Preston). Una jugada que no siempre tiene por qué salir bien. Y si no que se lo digan a Netflix con su fallido intento de crear su propio sello de superhéroes con Jupiter's Legacy.

Citadel es un espectáculo puramente palomitero para quienes busquen un momento de evasión. Una montaña rusa plagada de momentos muy alocados que por el momento ha dejado buenos resultados para la plataforma, ya que lleva varias semanas en su ranking de series más vistas. ¿Conseguirá su plan de expansión para transformarse en una nueva franquicia de éxito?