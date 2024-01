Esta noche, a las 22:50 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Bake Off: famosos al horno’. La carpa del programa se transforma en un convento de lo más dulce ya que, en la prueba técnica, los pasteleros se ponen manos a la masa para homenajear a la repostería tradicional eclesiástica. Más tarde, en la prueba fantasía, los concursantes tienen que hacer un viaje a su infancia y, además de jugar entre ellos, tienen que hornear la tarta de cumpleaños que hubiesen querido recibir de niños. Finalmente, tras la celebración de cumpleaños, el jurado decide cuál de los pasteleros tiene que apagar definitivamente su horno.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ a las 22:45 horas. Aybike consigue sobrevivir y se recupera en el hospital. Más tarde, el día que recibe el alta, su familia lleva flores a la tumba de Zehra para despedirse de ella. Paralelamente, Nebahat ve el vídeo de la muerte de Leyla y se queda impactada al recordar todo el daño que le han hecho intentando ocultar el accidente de Kadir. Además, Nebahat no entiende el error que cometieron al no ir a la policía, aunque todo fuera por proteger a Melisa. Finalmente, Sengül se ve obligada a ayudar a Elif, la hermana biológica de Berk, tras la muerte de su madre.

Cuatro estrena temporada de ‘Planeta Calleja’ a las 22:50 horas. El chef Pepe Rodríguez acompaña a Jesús Calleja en un viaje en el que vivirá un intercambio gastronómico con un afamado chef local en Italia.

Telecinco estrena a las 22:50 horas la nueva temporada de ‘El Pueblo’. 'Lost in Soria'. Ovejas y Arsacio acuden a un local de citas rápidas para intentar encontrar pareja. Arsacio se marcha renegando, pero acaba conociendo fuera a una cubana llamada Damarys. Nacho se ha casado con Balbina.

laSexta emite ‘I feel good’ a las 22:30 horas. Después del éxito de Criadas y señoras, nominada a cuatro Oscar, Tate Taylor dirige a Chadwick Boseman como James Brown en Get on up. Basada en el increíble recorrido del padrino del soul, la película se adentrará sin temor en la música, la vida y los estados de ánimo de James Brown, guiando al público en un viaje desde la dura infancia del cantante hasta que se convierte en una de las figuras más influyentes del siglo XX.