Esta noche, a las 22:50 horas, La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Bake Off: famosos al horno’. En esta ocasión, el programa está dedicado al más elevado de los sentimientos: el amor. Para empezar, los reposteros más famosos de la televisión intentan replicar, en la prueba técnica, la tarta Valentina, una fina rosa de sablée, membrillo, mousse de queso, chocolate blanco y ganache de vainilla creada por el chef pastelero y prestigioso jurado Damián Betular. Más tarde, en la prueba fantasía, los concursantes se enfrentan al reto de preparar una tarta que esté a la altura del amor de sus vidas.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ a las 22:45 horas. Elif se entera de que Sarp calumnió a Orhan para despedirle del trabajo. Asimismo, Orhan no comprende por qué han querido culparle de ser un ladrón. Paralelamente, Ahmet no quiere vivir en la misma casa que Sevval, y confiesa a sus hijos que hay otra mujer en su vida, Suzan. Sevval se queda impactada al escucharlo, al igual que sus hijos. Mientras tanto, Ömer no soporta las tensiones entre Süsen y su primo e intenta que solucionen sus problemas.

Cuatro emite un nuevo programa de ‘Planeta Calleja’ a las 22:50 horas. Este famoso actor conocido por su interpretación en 'Élite' recorrerá, junto a Jesús Calleja, los lugares más inhóspitos y especiales de la también conocida como la lágrima de la India. Se trata de una isla de playas tranquilas, cataratas y naturaleza salvaje. Un destino perfecto para conocer el lado más humano de Álvaro Rico.

Telecinco estrena a las 22:50 horas un nuevo capítulo de ‘El Pueblo’. Celes le deja el niño unos días a María, pero ella, siendo empresaria, no tiene tiempo de cuidarle. Paralelamente, todo es ansiedad y nervios para el pelirrojo, que además se acaba de enterar de que Balbina le ha puesto los cuernos. Finalmente, Juanjo sigue queriendo ganarse a Amaya y para ello no duda en ponerse en peligro.

laSexta emite ‘Grandma’ a las 22:30 horas. Elle Reid acaba de pasar por la ruptura de la relación con su novia, cuando de manera inesperada aparece su nieta Sage, que necesita reunir 600 dólares antes del anochecer. En bancarrota en estos momentos, la abuela Elle y Sage dedican el día a intentar hacerse con ese dinero y en el proceso, sus sorpresivas visitas a viejos amigos y amantes acaban removiendo viejas historias y desenterrando secretos.