Cuatro: ‘Cuarto Milenio’ (21:30 horas)Íker Jiménez capitanea un grupo de especialistas y expertos que acerca el mundo del misterio y de lo inédito a los espectadores de ‘Cuarto Milenio’, esta noche a las 21:30 horas en Cuatro. El programa aborda, además, temas clásicos de la parapsicología, entre ellos ovnis, fantasmas y psicofonías.Telecinco: ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ (22:00 horas)

Telecinco emite esta noche a las 22:00 horas una nueva gala de 'Supervivientes All Stars' tras los saltos desde el helicóptero de nueve de los 10 concursantes. El espacio, que arrancará antes con contenido exclusivo para los suscriptores de Mitele PLUS, dará a conocer la decisión definitiva de Adara sobre su continuidad en el concurso tras negarse a llevar a cabo su salto en la gala de anoche. Además, el reality procederá a activar la palapa para recibir por primera vez a las leyendas de ‘Supervivientes’.Además, Jorge Javier Vázquez sorprenderá a los concursantes anunciándoles que tendrán que afrontar las primeras nominaciones de la edición en una velada en la que los protagonistas participarán en el primer juego de líder -la mítica prueba de las camas voladoras-, que otorgará a su ganador la inmunidad y la opción de nominar directamente a uno de sus compañeros.Las leyendas se enfrentarán también a un juego de recompensa durante una gala que finalizará con la proclamación de la lista de nominados y la apertura de votaciones en la app de Mitele.

Antena 3 emite esta noche a las 22:00 horas un nuevo capítulo de 'Secretos de Familia'. En el episodio, Ceylin lleva a Çinar con su familia para que se despidan y pasen la última noche todos juntos antes de que le detengan. Defne está muy afectada y suplica entre lágrimas que no la dejen sola.Ceylin defiende a Çinar, pero no consigue librarle de prisión. Tuğçe le lleva hasta la cárcel y ambos se despiden muy tristes.Además, Osman pide el divorcio a Aylin, coge sus maletas y aparece en casa de Zümrüt, pero ella no le deja pasar. Osman se ve obligado a acudir a su hija para no tener que pasar la noche en la calle.La policía llega a la asociación y detiene a los integrantes. La nueva fiscal comienza a investigar todos los documentos y registros que tenían guardados y encuentra una fotografía de Ceylin. Intenta descubrir qué delito guarda relación con ella, pero no lo encuentra, ya que Yekta se adelantó a la policía y se comió la página donde mencionaban a Ceylin.‘Secretos de familia’ es una de las ficciones en emisión desde 2021 de mayor éxito en Turquía, siendo número uno de audiencias en su primera temporada. Sus sobresalientes datos y la gran repercusión en su país de origen le han llevado a la renovación por una segunda temporada, que está siendo emitida a lo largo del presente curso televisivo en Turquía. Vendida a más de 20 países, esta nueva producción cuenta con un elenco de intérpretes como las estrellas turcas Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, sus dos carismáticos protagonistas y cuya química como Ilgaz y Ceylin ha sido muy destacada por los seguidores de la ficción..

laSexta: ‘Anatomía de…’ (21:30 horas)Mamen Mendizábal reconstruye este domingo a las 21:30 horas en laSexta la estafa piramidal de Arte y Naturaleza. España estaba de lleno en la burbuja inmobiliaria y el dinero fácil parecía estar al alcance de la mano. Habían proliferado productos de inversión que prometían mayores intereses que los depósitos bancarios. Algunos estaban basados en la compra de sellos. Otros, como este, en las obras de arte.

La caída de Fórum Filatélico y Afinsa en mayo de 2006 provocó que todas las piezas que sustentaban 'Arte y Naturaleza' empezaran a desmoronarse. Los inversores reclamaron recuperar su dinero y la pirámide colapsó.