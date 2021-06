Descubrir qué fue de los miembros de la magnética familia Durrell, que hoy en día siguen atrayendo el interés de miles de personas, es el objetivo de '¿Qué fue de los Durrell', un documental que llega a España de la mano de Movistar+ mañana martes.

“Los Durrell hicieron lo que fantaseaban, dejaron sus vidas en Reino Unido y fueron a un lugar del que no sabían nada (…) Todos fantaseamos con hacer eso pero ninguno de nosotros tiene las agallas. Ellos lo hicieron y es muy inspirador”, ha contado a Efe Toby Roebuck, director del documental, antes de su emisión en España.

Tras quedarse viuda, con cuatro hijos y apuros económicos en Bournemouth (Inglaterra), Louisa Durrell decidió buscar una nueva oportunidad para su familia en la recóndita y paradisíaca isla griega de Corfú en los años 30. De las aventuras vividas en la isla nació la trilogía autobiográfica 'Trilogía de Corfú' ('My family and other animals', 'Birds, beasts and relatives' y 'The garden of the gods') que escribió el hijo menor de la familia, el prestigioso naturalista Gerald Durrell.

Los libros, publicados en los años cincuenta, causaron furor y la historia de esta familia se recuperó para la pequeña pantalla en 2016, en una serie ('Los Durrell', también disponible en Movistar+) que sumó cuatro temporadas.

La actriz Keeley Hawes ('Bodyguard', 'Line of Duty'), la matriarca del clan en la serie, es ahora la narradora del documental de 47 minutos, producido por la cadena BBC, en el que se explora la vida de los Durrell después de la isla y sus peripecias hasta su fallecimiento, mediante imágenes de archivo, testimonios de descendientes de la familia o de personalidades cercanas como la princesa Ana de Inglaterra (patrocinadora del zoo de Gerald Durrell).

La familia vio interrumpido su idilio griego por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Todos regresaron (temporalmente) a Bournemouth, menos Larry, pero su vida no volvió a ser la misma.

“Los Durrell continuaron viviendo vidas increíblemente ricas, como se esperaba. Lograron conseguir las cosas que soñaban cuando eran niños. Gerry logró la proeza de crear su propio zoo (en Jersey, Estados Unidos), Lawrence quería ser un escritor increíblemente exitoso y lo logró. Margo pudo viajar por el mundo y continuar con su vida libre... La vida salvaje que tuvieron les dio la confianza para elegir lo que querían", ha añadido Roebuck.

El documental pone un especial interés en la vida del naturalista Gerald Durrell, quien forjó en la isla su pasión por la naturaleza, que luego plasmó en su trilogía, libros que están todavía muy presentes hoy en la cultura británica.