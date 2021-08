Coincidiendo con el arranque del nuevo curso televisivo, las plataformas de streaming también guardan para septiembre algunas de sus principales bazas del año. Este es el mes elegido para el lanzamiento de varias de las producciones más esperadas del 2021, como es el caso de 'Fundación'. Apple TV+ estrenará en unas semanas su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una serie de ciencia ficción basada en la obra de Isaac Asimov que cuenta con Jared Harris, Lee Pace y Lou Llobell en su reparto.

La ficción española también tendrá un papel muy importante en el inicio del otoño. El próximo 3 de septiembre empieza el principio del final de 'La Casa de Papel' con el estreno de los primeros cinco episodios de su última temporada en Netflix. Otro de los regresos que más expectación está generando es el de 'American Horror Story', cuya décima entrega llegará a España de la mano de Disney+ tan solo unas semanas después de su estreno en Estados Unidos. Bajo estas líneas, recogemos las siete series -con sus respectivas sinopsis- que te mantendrán pegado a la pantalla.

'La Casa de Papel' (Temporada 5)

Se acerca el final de una de las series españolas más exitosas de los últimos tiempos. Netflix estrenará el próximo 3 de septiembre el primero de los dos volúmenes que componen la última temporada de 'La Casa de Papel', que contará con nuevos personajes interpretados por Miguel Ángel Silvestre, José Manuel Seda y Patrick Criado.

Tras más de 100 horas en el Banco de España, la banda ha conseguido rescatar a Lisboa pero vive uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército.

La primera parte de la temporada final de 'La Casa de Papel' estará formada por cinco nuevos episodios protagonizados por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Jaime Lorente, entre otros.

'AHS: Double Feature' (Temporada 10)

A partir del 1 de septiembre estarán disponibles todas las temporadas de 'American Horror Story' en Disney+. Además, la plataforma estrenará el miércoles 22 la esperada décima entrega de la serie antológica creada por Ryan Murphy: 'Double Feature'. Será una historia dividida en dos partes: la primera se titula 'Red Tide' y se ambienta junto al mar, mientras que la segunda lleva el nombre de 'Death Valley' y se traslada al desierto.

En esta ocasión, la ficción contará con un nutrido grupo de protagonistas formado por Finn Wittrock, Lily Rabe, Ryan Kiera Armstrong, Frances Conroy, Evan Peters, Sarah Paulson, Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Gorssman y Macaulay Culkin.

'American Horror Stories' (Temporada 1)

Dos semanas antes del estreno de 'American Horror Story: Double Feauture', el miércoles 8 de septiembre, Disney+ incluirá en su catálogo su spin off 'American Horror Stories'. La primera temporada de la serie consta de siete episodios y presenta una historia de terror diferente en cada uno de ellos.

'Secretos de un matrimonio' (Temporada 1)

HBO también guarda un estreno potente para septiembre. El próximo lunes 13 estrenará 'Secretos de un matrimonio', una "adaptación moderna" de la clásica serie sueca de Ingmar Bergman. Oscar Isaac y Jessica Chastain son los protagonistas de esta miniserie de cinco episodios que explora el amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través de la mirada de una pareja estadounidense contemporánea.

Mira (Chastain) es una ejecutiva tecnológica ambiciosa y segura de sí misma que no se siente satisfecha con su matrimonio, y Jonathan (Isaac) es un profesor de filosofía cerebral y complaciente que está desesperado por mantener intacta su relación. Aunque su matrimonio se está rompiendo, saben que no es debido a ningún defecto o acontecimiento en particular.

'Sex education' (Temporada 3)

Otis (Asa Butterfield) y sus compañeros de instituto vuelven a Netflix con la tercera temporada de 'Sex education'. Los ocho nuevos episodios estarán disponibles a partir del 17 de septiembre.

En un nuevo año, Otis es sexualmente activo, la relación entre Eric y Adam es oficial y Jean está embarazada. Mientras tanto, la nueva directora Hope (Jemima Kirke) intenta reconvertir el instituto en el pilar de excelencia que un día fue, Aimee descubre el feminismo, Jackson se enamora y un mensaje de audio perdido sale a la luz.

'The morning show' (Temporada 2)

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon regresan el 17 de septiembre a Apple TV+ con 'The morning show', una de las series más aclamadas de la plataforma. La ficción, que cuenta la debacle de un informativo matinal a raíz de un escándalo sexual, incorpora a Julianna Margulies al reparto de su segunda temporada.

Los nuevos episodios retoman los sucesos del final de temporada, con el equipo de 'The morning show' recuperándose tras el terremoto provocado por las decisiones de Alex (Aniston) y Bradley (Whiterspoon). La serie seguirá explorando un mundo en continuo cambio donde la identidad lo es todo.

'Fundación' (Temporada 1)

El próximo 24 de septiembre llegará a Apple TV+ la serie más ambiciosa de la plataforma hasta la fecha: 'Fundación'. Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey y Laura Birn encabezan el elenco protagonista.

Basada en las novelas de Isaac Asimov, esta producción gira en torno a un grupo de exiliados en el ocaso del Imperio Galáctico y su afán por salvar a la humanidad y reconstruir la civilización.