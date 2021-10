Después de generar un debate sobre el modelo de educación que estamos dando a nuestros jóvenes en su primera temporada, 'HIT' vuelve a clase este jueves 21 de octubre en TVE-1 (22.40 horas) dispuesto a reinventarse. Esta especie de House de las aulas encara esta segunda tanda de episodios de la serie desde un nuevo centro, cambiando la gran ciudad (Madrid) por un entorno más rural (Puertollano, Ciudad Real), abordando unos estudios distintos (la FP) y enfrentándose a una nueva hornada de chavales que, como sus antecesores, no se lo van a poner nada fácil.

"Este cambio de aires era vital para la serie, porque si no estábamos estirando el chicle", defiende Daniel Grao, el actor que interpreta a este profesor que se sale de lo políticamente correcto para ahondar en las frustraciones de sus rebeldes alumnos. "Entiendo que el público haya cogido cariño al anterior grupo, pero la temporada acabó resolviendo la mayoría de casos. No lo conseguí con todos, porque Lena se me resistió, pero ya hablaremos de ella este año también", justifica el protagonista.

El traslado de centro no es lo único que complica la vida al profesor, que seguirá con sus vaivenes con el alcohol. "Nos vamos a otra realidad, a otra España, a un mundo más rural en el que HIT va a estar más incómodo y no le va a funcionar a las primeras de cambio lo que acababa de aplicar en el anterior grupo", avanza Grao. "Lo que impera en esta segunda temporada es el desencanto por parte de los jóvenes, que no le ven mucho sentido a formarse", añade sobre estos nuevos 10 episodios, que considera más ambiciosos. "No solo porque haya más exteriores y nos despeguemos más del colegio, sino porque emocionalmente es más compleja y se mete en zonas más oscuras y dolorosas del personaje", explica el actor.

Adicción a las pantallas

En este nuevo ambiente, HIT convivirá con Francis (Marta Larralde) y su hijo Mat (Son Khoury), como inquilino en un apartamento anexo a su casa de pueblo. "Para mi personaje, su hijo es su debilidad. Él es muy posesivo con su madre, aunque ella es una tía muy libre. Así que el conflicto de Francis está en dónde separa a la mujer de la madre", sintetiza la actriz sobre un personaje que se ve desbordado en muchos momentos por la adicción que tiene el adolescente a las pantallas. "Su hijo de repente ha cambiado, no sale de casa, tiene ramalazos violentos y una ira que no sabe muy bien de dónde viene, y resulta que se debe a algo tan al alcance como los ordenadores, las redes sociales y los videojuegos", aclara Larralde.

El joven será también uno de los nuevos alumnos de HIT, junto a actores prácticamente debutantes como Carlota Gurpegui en el papel de Paula, la pija de la clase; Álvaro de Juana como Román, el matón; Alba del Ángel como Chelo, la narcisista convencida de que su padre es David Bustamante (que hace un 'cameo' en el cuarto episodio); Jacobo Camarera como Teo, diagnosticado de TDAH; Claudia Licari como Lucía, madre soltera de un bebé que sueña con convertirse en peluquera; Manuel Soler como Jota, víctima de 'bullying'; Leonor Pernas como Dan, que se considera de género no binario, y Teresa de Mera como Karmen, la radical y anarquista.

El inicio de la segunda temporada con HIT desolado en un tanatorio también sirve para introducir un toque de misterio a las tramas más dramáticas, muy a lo 'Élite'. ¿Quién ha muerto y por qué está tan afectado el protagonista?", da pie a preguntarse. Ese comienzo me parece una patada en el estómago y una declaración de intenciones", comenta Grao. La respuesta se irá desgranando a poco desde el primer capítulo, que retrocede hasta nueve meses atrás, con la llegada de HIT a su nuevo destino laboral y vital en el que tanto trabajo tiene por delante.