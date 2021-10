'El silencio', 'thriller' creado por Aitor Gabilondo ('Patria'), y 'Smiley', adaptación de la obra teatral de Guillem Clua producida por Minoria Absoluta, son dos de las series españolas que Netflix tiene en producción y desarrollo, según ha anunciado este jueves durante un anuncio de próximos contenidos. Ambas tardarán todavía un tiempo en llegar, pero casi a la vuelta de la esquina (se estrena el 5 de noviembre) está la también anunciada docuserie true-crime '¿Dónde está Marta?', análisis del caso Marta Del Castillo doce años después de la desaparición de la joven.

Por otro lado se han anunciado proyectos cinematográficos como 'Infiesto' (el título no es definitivo), de Patxi Amezcua ('Séptimo'), una historia policial con fondo covid-19 que hoy mismo empieza a rodarse en Gijón, y 'Nowhere' (otro título por confirmar), de Albert Pintó ('Malasaña 32', 'Sky Rojo'), con la gran Anna Castillo como joven embarazada que trata de huir de un país en guerra en un futuro distópico.

Series fantásticas para arrancar 2022

La esperada serie 'Feria: la luz más oscura', hemos aprendido, tiene ya fecha (aproximada) de estreno: enero de 2022. En esta creación de Agustín Martínez y Carlos Montero, dirigida por los hábiles Jorge Dorado ('The head') y Carles Torrens ('Emergo'), dos hermanas adolescentes deben lidiar con la monstruosa verdad sobre sus padres en la Andalucía de los noventa. "Hay una secta, música grunge, unos seres fantásticos, el sol de Andalucía y una mina que parece un laberinto", avisan los creadores. No hace falta decir mucho más. En esa misma onda de drama fantástico y de terror con sabor local se sitúa 'Alma', creación de Sergio G. Sánchez (guionista de 'El orfanato') sobre la joven heroína titular (Mireia Oriol), entregada al intento de averiguar los misterios alrededor del accidente en el que murieron casi todos sus compañeros y del que ella salió viva pero vacía de recuerdos. Aunque todavía no tiene fecha de estreno, todo apunta a que llegará a comienzos del próximo año. Una de sus actrices, la ascendente Milena Smit, ha sido confirmada además como protagonista de la adaptación al cine de 'La chica de nieve', el best-seller de Javier Castillo sobre una periodista que recupera el caso de una niña desaparecida.

El próximo año llegará, además, 'Bienvenidos a Edén', esa especie de 'Nine perfect strangers' a la española que han cocreado Joaquín Górriz ('Desaparecidos') y Guillermo López ('Atrapada'), con Amaia Salamanca como anfitriona misteriosa en lugar de Nicole Kidman. También 'La noche más larga' (nuevo título de 'Baruca'), la serie de Víctor Sierra y Xosé Morais ('Néboa') sobre un grupo de hombres armados que debe sitiar una prisión psiquiátrica para capturar a un asesino en serie.

Como no solo de propuestas 'fantastique' (o casi) vive el espectador, Netflix ha confirmado una tercera (y última) temporada de 'Valeria', la serie basada en las novelas románticas de Elísabet Benavent. También la renovación de 'Élite' por una sexta temporada (cuando todavía se no ha estrenado la quinta) y el estreno de una edición navideña (o 'Holidays edition') de 'Élite: historias breves'.

'A ciegas' con nuevo enclave barcelonés

Algo más, en principio hasta 2023, habrá que esperar para ver la extensión barcelonesa de 'A ciegas', el (desconcertante) éxito sorpresa de 2018 con Sandra Bullock como una madre que trata de salvar a su descendencia de una fuerza paranormal a la que no debe mirarse a los ojos, a riesgo de que te obligue a suicidarte. Dirigida por Àlex y David Pastor, que ya convirtieron Barcelona en escenario apocalíptico en 'Los últimos días', contará con un reparto importante, según se ha anunciado esta mañana: Mario Casas, Georgina Campbell, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner o Leonardo Sbaraglia darán vida a estos nuevos supervivientes.