La esperada continuación de 'Sexo en Nueva York', la mítica serie de HBO creada por Darren Star, ya tiene fecha de estreno en HBO Max. 'And Just Like That' llegará a su catálogo el próximo 9 de diciembre con el lanzamiento de sus dos primeros episodios. Los ocho siguientes podrán verse semanalmente cada jueves, según ha informado esta mañana la plataforma.

Además de fijar el día del estreno, HBO Max ha mostrado el primer adelanto de la nueva entrega de la serie, que contará con buena parte de su reparto original. Los espectadores serán testigos del viaje de Carrie (Sarah Jessica Parker) Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a las todavía más complejas realidades de los 50.

Completan el reparto Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. La ausencia más destacada de 'And just like that' es la de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha Jones en 'Sexo en Nueva York'.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi y Michael Patrick King son los productores ejecutivos de 'And Just Like That'. Los guionistas incluyen a King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.