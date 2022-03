El apabullante éxito de las series turcas en España ha hecho que Antena 3 y Tele 5 apostaran por ellas incluso en su codiciado 'prime time'. Pero hace un año, el idilio entre la ficción otomana y nuestro país dio un paso más gracias a 'Alba', ficción inspirada en una de las primeras series turcas que triunfaron aquí, 'Fatmagül'. Tras su paso por la plataforma de pago Atresplayer Premium, se estrena este miércoles 9 de marzo en abierto en Antena 3.

Protagonizada por Elena Rivera (que, por cierto, no para de trabajar: 'Cuéntame cómo pasó', 'La verdad', 'Inés del alma mía', 'Sequía'), 'Alba' parte del mismo suceso traumático que su predecesora, la violación múltiple de una joven, para desarrollar después una historia propia. Como en la serie original turca, la tragedia de la protagonista no solo se limita al hecho de que fuera agredida sexualmente por varios chicos, sino que sus atacantes, tres niños de papá interpretados por Álvaro Rico ('Élite', 'El Cid'), Pol Hermoso ('Merlí') y Jason Fernández ('Libertad'), fueron los mejores amigos de su novio, Bruno (Eric Masip). Este, además, podría estar implicado en la violación, ya que no recuerda nada de lo que sucedió la fatídica noche.

"Alba no es un papel al uso e intenté abordarlo desde el máximo respeto posible", explica Rivera sobre un personaje que pasa una situación tan dura como ser víctima de una 'manada'. "Como mujer me toca bastante de lleno y hay cosas que me revolvían bastante el estómago. Ya no solo por la violación en sí, sino por todo el proceso que tiene que vivir esta chica, porque muchas veces se encuentra con la culpa, con que no la creen", detalla la actriz, que recurrió a otras ficciones sobre agresiones sexuales como 'Creedme' (Netflix) y 'Podría destruirte' (HBO) para inspirarse para su personaje.

Tema tabú

La acción se desencadena justo cuando Alba, universitaria en Madrid, regresa a su pueblo natal en la costa valenciana. En la capital ha empezado a salir en secreto con Bruno, un amigo de la infancia, y ahora piensan hacer pública su relación. Hasta que la violación lo trastoca todo y su mundo empieza a desmoronarse. Ella buscará fuerzas de donde no las hay para seguir adelante, encontrar a los culpables y meterlos entre rejas. "Es un tema que sigue siendo tabú, que cuesta verlo, que está muy tapado porque no quieres reconocer que ocurre aunque, por desgracia, ocurre un montón", destaca Rivera. "Si una serie como 'Alba' se ha lanzado a mostrarlo y conciencia a la gente de que es una realidad que está ocurriendo, algo habremos aportado", señala.

"'Alba' va de justicia, de una persona que más allá de lo que haya pasado, reclama y lucha por que se haga justicia", recalca Adriana Ozores, que da vida a la madre de uno de los violadores. Su personaje, a pesar de la conducta reprochable de su hijo, decide defenderle y protegerle, peleando por él "con buenas y malas artes". En el caso también se ven implicados otros miembros de su adinerada familia, como el patriarca del clan (Tito Valverde), dispuesto a lo que haga falta para ocultar lo que han hecho dos de sus nietos. Miquel Fernández, como uno de los policías del pueblo; Bea Segura, como la tía de Bruno; Jorge Silvestre, como el exnovio de Alba, y Ana Wagener completan el reparto principal.