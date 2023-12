Tras el éxito de audiencia (casi 1,2 millones de telespectadores y un 11,3% de cuota) del telefilme 'Laura y el secreto de la novia que sabía demasiado', que TVE emitió casi por sorpresa el pasado miércoles, dos años después del último, la Colombo española Laura Lebrel vuelve con otro caso este miércoles, 20 (22.50 horas). Le da vida María Pujalte (A Coruña, 1966), que dice seguir flipando con todo lo que les está dando esta serie tan querida por el público. Y a ella este personaje tan entrañable, que se une a una larga lista de seres inolvidables. Ella dice que le toca cada día la lotería. Pero la suerte no sería nada sin el talento. Y a ella le sobra.

'Los misterios de Laura' ha sufrido parones y cambios de fechas. Dicen que ha sido muy maltratada. Pero usted se queda con que siga viva, ¿cierto?

Sí. Estamos muy contentos de estar aquí después de 15 años.

Tras tres temporadas, ahora se ofrece en forma de telefilme. ¿Le parece bien esta fórmula de serie evento?

Cuando decidieron que querían hacer algo con la serie, habían pasado 12 años, y sí que nos quedamos un poco sorprendidos de que fuera solo un capítulo. Sobre todo porque poner en marcha el rodaje de un capítulo tiene mucho trabajo previo. Hay que buscar un equipo, encontrar el tiempo... Es mucho más difícil que si tienes una temporada, aunque sea de seis u ocho capítulos. Hombre, yo hubiera preferido una temporada, y todos mis compañeros. Pero flipamos porque esto es como un milagro. ¿Por qué la hace la cadena? Porque el público está ahí, porque la quiere.

¿Les pasa como a ‘El Ministerio del Tiempo’, que seguía por clamor popular?

Aún más, sin restarle importancia, porque hemos estado 12 años en nuestra casa. Y cuando volvemos lo hacemos con un capítulo. Y pasan casi dos años y estrenamos dos más. Esto corrabora que el público es el que dice: queremos más. ¿Cómo no vamos a estar turulatos? Estamos todos flipando de alegría. Porque tenemos desde el principio lo más difícil en este trabajo, que es que el público te quiera, que te elija a ti. Luego se te llena la boca cuando ya sucede: ¡ah, ya lo sabíamos! No, tú no sabes nada. Porque cuando estás rodando algo y está sin estrenar no sabes si funcionará, si te van a querer.

Nadie conoce la fórmula.

Esto es como el 'abc', el primero de esta profesión. Todo el mundo que tenga una mínima idea de cómo va esto sabe que a priori tú nunca sabes cuándo algo va a ser un éxito. Hay grandes producciones que no han funcionado luego. Y al contrario. Y esto lo petó desde el principio.

¿Y cuál cree que es la clave del éxito de la serie? ¿Esta mujer tan normal que no tiene nada que ver con las detectives tipo ‘CSI’ que parecen modelos?

Yo creo que el mundo que teníamos en diciembre de 2008, cuando iniciamos esta serie, ha cambiado mucho. Con perspectiva le digo a Javier Holgado: “Érais muy modernos, porque pusísteis a una mujer de 40 años (yo tenía 40 o 42 entonces), normal y corriente, que no es ni modelo ni nada que se le parezca, y con dos niños pequeños de protagonista absoluta. Afortunadamente esto está pasando mucho más desde hace años, pero en aquel momento era rompedor. Aunque más allá de esto, que es más anécdota, creo que la serie tiene una fórmula muy inteligente, que es una conjunción de un tono televisivo, en cuanto a personajes cercanos, familia; esa madre maravillos (Beatriz Carvajal)… Y todo esto, mezclado con un tono que es un homenaje a los clásicos, que es una cosa más novelesca, un misterio más literario que tiene algo de Agatha Christie, de Poirot.

Muy diferente al que se ve en otras series, sí.

Es el misterio clásico de toda la vida, que no entra en truculencia. Es un juego más mental. Es un guiño que le está proponiendo el guionista todo el rato al público de: ven conmigo a ver quién es el malo aquí. Estamos fuera de ese: te arranco los brazos, te despellejo, te violo… Yo estoy hasta el gorro de eso. No puedo soportar ese nivel de violencia gratuita en las series, esa cosa truculenta, morbosa… Estoy harta. Y esto nos lo dice mucha gente por la calle: qué guay, es muy agradable, y estoy con mis hijos para ver quién es, luego me río de vuestros líos. Es la formula de toda la vida, que es amable y es honesta. Es una serie honesta. No estamos epatando a nadie y eso el público lo agradece.

El telefilme que se ofrecía el miércoles pasado era muy duro. ¿Cómo sera ‘Laura y el misterio de la paciente suspicaz'?

Este no tiene absolutamente nada que ver. Yo flipo con la cabeza de Javier. Es divertidísimo y muy sorprendente desde el principio, porque tiene un arranque muy divertido.

Laura Lebrel resulta entrañable, pero es que ha dejado grandes personajes para el recuerdo: la Mamen de 'Periodistas'; la Macarena de ‘Vota Juan’, la Bolaño de ‘Merlí: Sapere Aude’; la Isabel de ‘Las invisibles’…

Estoy muy agradecida por los proyectos en los que he estado en estos últimos años, porque son cosas muy bonitas y muy distintas. El papel de la Bolaño fue un personajazo, un regalo, y el de ‘Vota Juan’, igual, porque es una maravilla, otra joya de serie. Y ‘Las invisibles’, otra. Y yo digo: qué suerte. Porque son proyectos potentes, personajes muy bien escritos, con mucho recorrido, con mucha capacidad para jugar con ellos. Y mi Laurita es mi Laurita.

Demuestra que a los 50 se pueden seguir haciendo maravillas.

Es que esto ha cambiado un poco. Cuando hablas con compañeras mayores te dicen: “Cada vez se va poniendo más difícil, porque vas cumpliendo años”. Y es como que te preparas para que llegue ese momento, que es el desierto de Atacama, que no te llama ni el Tato. Algo que tiene que ver con la edad y con que no se escriben cosas. Pero eso era en otros tiempos. Ahora ya no los estamo viviendo.

Menos mal.

Yo cruzo los dedos porque también sabes que aquí hay un componente de suerte muy grande. Puedes decir: qué bien actúas y todo lo que tú quieras, pero nunca sabes. Y entonces yo cruzo los dedos, porque a mis 50 puedo estar haciendo cosas tan chulas…

Este año no ha parado: teatro, dos series…Y ahora tiene un proyecto en Netflix.

Sí, ‘Planes’, que es una serie de acción, de aventura. Es una historia de narcotraficantes y de amor entre Clara Lago y Tamar Novas. Yo tengo un personaje pequeñito, pero es una señora tan potente… Me encanta. ¡Por favor, yo quiero más de esa señora! Es una maravilla. Me toca la lotería cada día. No me toca nunca, pero sí laboralmente.