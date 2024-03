Netflix ha anunciado este martes el inicio del rodaje de la temporada final de ‘Valeria’, la serie basada en las novelas de Elísabet Benavent con el mismo título. De este modo se confirma que habrá una cuarta temporada de la ficción protagonizada por Valeria (Diana Gómez), Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) pese a que en la tercera parecían despedirse, ya que se había presentado como la final. Los nuevos capítulos vuelven con los habituales conflictos amorosos, relaciones aparentemente perfectas, nuevos estilos de vida y, completando el ciclo de una de las parejas más consolidadas, habrá la llegada de un bebé.

Benavent, que, además de la autora de las novelas es productora ejecutiva de la serie, aprovecha el inicio de la temporada final para analizar cómo ha vivido la experiencia. “Valeria me abrió las puertas del mercado editorial y, años después, también las de Netflix. Desde su 'nacimiento' me ha regalado un viaje apasionante lleno de aprendizajes y crecimiento. Sin ella, no estoy segura de quién sería ahora, no solo laboralmente, ya que a su lado también he madurado y vivido. Sobre todo vivido. Y no hay nada que instruya más que vivir”.

Emocionante e inspiradora

Asimismo, la escritora promete que este final no defraudará: “Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar".

Completan el reparto de esta ficción producida por Plano a plano, los actores que dan vida a las parejas de las protagonistas: Maxi Iglesias (‘Ingobernable'), Juanlu González (‘Operación Camarón’), José Pastor (‘Bosé’), Federico Aguado (‘Venus’) y Mima Riera ('El Inocente'). Esta cuarta entrega está Escrita por Marina Pérez y Montaña Marchena, dirigida por Laura M. Campos y Marina Pérez y producida por César Benítez. La producción ejecutiva corre a cargo de Marina Pérez, Ángel Armada y Elísabet Benavent.