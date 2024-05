Una joven se acerca decidida a la entrada de su instituto y cuelga una enorme pancarta en la que se puede leer la frase: "¡Cuidado, ahí dentro se esconde un violador!", ante la atónita mirada de compañeros y profesores. Este el impactante punto de partida de 'Ni una más', la nueva serie española de Netflix que aborda temas tan delicados como los abusos sexuales, el acoso en las redes, los conflictos paterno-filiales, el consentimiento y la salud mental, pero también una historia de sororidad.

La ficción adapta la novela homónima de Miguel Sáez Carral ('Apaches', 'Una mujer infiel') y, aunque esté protagonizada por actrices muy jóvenes (Nicole Wallace, Clara Galle, Aïcha Villaverde, Teresa de Mera), no es la típica serie para adolescentes por la seriedad de los temas que trata. Tampoco es una obra específica sobre el #MeToo, pero sí que se enmarca dentro de la explosión reivindicativa feminista, con unas chicas alzando la voz para denunciar una situación de violencia sexual.

"Es un retrato bastante real de la generación Z en cuanto a la utilización de los móviles, las redes y la manera de relacionarse", afirma su productor, José Manuel Lorenzo. "Para para hacer ese retrato tienes que tener también las miradas de otras generaciones", añade, aludiendo a los personajes de los padres y profesores que interpretan actores como Eloy Azorín, Iván Massagué y Ruth Díaz.

El relato, de hecho, nació de los problemas de la propia relación del autor con su hija. "Escribí un texto y me di cuenta de que podía dar para una novela. La historia padre-hija sigue en 'Ni una más', pero empezaron a salirle ramas, tramas y personajes", explica Sáez Carral, que recalca que antes del rodaje de los ocho episodios que componen la serie dispusieron de unos meses de preproducción que ayudaron a las protagonistas a implicarse en la trama.

Miedo en la parada del autobús

"Ellas aportaron un montón de historias a lo que estaba escrito, lo que lo dotó de más realidad y verdad", reconoce el autor. "La escena de la parada del autobús, por ejemplo, la saqué de ellas", rememora. "Nuestros adolescentes no se mueven en coche, no son americanos. Se mueven en autobús y cuando salen por las noches y vuelven a casa tienen que esperar en una parada inhóspita y, si eres mujer, se pasa miedo", destaca el escritor, que fue guionista de 'Al salir de clase'.

"Las series de adolescentes han cambiado mucho, pero es que la sociedad tampoco es la misma", reflexiona Sáez Carral acerca de sus inicios en la serie de Telecinco que lanzó la carrera de actores como Rodolfo Sancho y Elsa Pataky. "El retrato que hace 'Ni una más' de los adolescentes es mucho más real que el que hacía 'Al salir de clase', donde teníamos a gente de BUP y COU dueños de un bar o que vivían solos en unos pisazos. Se idealizaba el concepto de la adolescencia", apunta.

Romper el muro de silencio

La aspiración de 'Ni una más', en cambio, "es generar un discurso", según Lorenzo. "La serie lanza el mensaje de que hay que romper con el muro de silencio en torno a la violencia contra las mujeres, y la única manera de hacerlo es gritando alto. Y cuando levantes la voz, no vas a estar sola, siempre va a haber gente que te va a apoyar y que te va a escuchar", señala el creador de una ficción que también cuenta con actores como Gabriel Guevara, José Pastor y Sara Rivero.

"Lo que me gusta de 'Ni una más' es que explica diferentes casos de abusos. No te dice: esto es lo que pasa. Porque no siempre abusa de ti un señor mayor en una fiesta, sino que normalmente es alguien conocido, tu novio, tu amigo... O ni siquiera es una violación. Las humillaciones, los gritos, los empujones y a las amenazas también son abusos. Y es importante enseñarlo", concluye Nicole Wallace, la protagonista.