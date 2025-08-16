"Tierra de mafiosos" pega el golpe

Todo apuntaba a que este verano televisivo el gato al agua se lo llevarían las nuevas temporadas de series consolidadas con audiencias masivas, como El Juego del calamar o Miércoles... Pero, de repente, apareció otro título que hasta ahora había estado injustamente fuera del radar y, de la noche a la mañana, ha pasado a estar en boca de todo el mundo. Es lo que ha pasado con Tierra de mafiosos (MobLand), que llegó con menos ruido que las series de la competencia, pero que se ha alzado como una de la series de este verano. Tanto por el equipo creativo como su reparto, parecía increíble que, pese al talento que atesoraba, hubiera tan pocas expectativas sobre ella. Semana a semana su audiencia ha ido subiendo al mismo ritmo que la tensión de sus tramas y, acabada la temporada, ya se ha anunciado una nueva entrega. Renovación que esta vez no ha sorprendido a nadie, ya que era merecida.

La nueva serie venía apadrinada por un director venido del mundo del cine, Guy Ritchie, dato que siempre contribuye a dar caché. Ritchie, director de películas ambientadas en los bajos fondos londinenses y ex de Madonna, ya había debutado en la producción de series el año pasado en Netflix. The Gentleman era nueva versión de una historia que había llevado al cine. El cineasta cambia ahora con Tierra de mafiosos de plataforma, pero no de estilo. A diferencia con la anterior, su nuevo título no es una adaptación de otra de sus anteriores películas, pero sí mantiene el tono y las tramas a las que ya nos tiene acostumbrados. Mafiosos, diálogos afilados, humor negro y acción trepidante. Aunque ha sido creada y escrita por Ronan Bennet (Chacal), la serie es un homenaje al particular estilo del cineasta. Eso sí, Ritchie es uno de los productores ejecutivos y dirige un par de episodios. Vendría a ser como la versión televisiva de Fargo, que suponía una inmersión en la obra de los hermanos Coen. Por cierto, el showrunner de aquella, Noah Hawley, acaba de estrenar Alien Earth, otra de las series de este verano y que homenajea a la franquicia del xenomorfo que abrió la película de Ridley Scott.

Siguiendo el símil de la que hasta hace unos años era la serie estival por excelencia, al igual que en Juego de Tronos tenemos a familias enfrentadas, una trama clásica de las películas de mafiosos. No por el trono de hierro de los Siete Reinos, sino por el control de la red criminal del Reino Unido. Si en la primera teníamos a los Stark contra los Lannister, aquí tenemos a los Harrigan contra los Stevenson.

El protagonista de la serie no pertenece a ninguna de las dos familias, aunque trabaja para los Harrigan. Tom Hardy interpreta a Harry da Souza, una especie de arreglador que se encarga de los cabos sueltos. La preocupación de Harry, junto a la de otros miembros de la familia, es la de evitar una guerra entre los dos clanes que parece inevitable. Sobre todo por el hecho de que en la cúspide de ambas, hay quienes están encantados porque corra la sangre. Da Souza es un Ray Donovan de la mafia, que aquí vendría a tener un papel similar al de Jason Statham en otros filmes de Ritchie. Es el hombre al que querrías tener detrás, cuando las cosas se tuerzan porque siempre tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. Y si esa respuesta requiere acciones más radicales y drásticas, no va a pestañear, ni dudar un segundo en hacerlo. Un solo momento de indecisión o un error es un billete directo a acabar dentro de una caja de pino. Y no necesariamente entero. Hardy es también uno de los productores de la serie, por lo que está claro que sirve para que se luzca interpretando a uno de esos personajes duros a los que nos tiene acostumbrados. Joann Froggate, una de las estrellas de Downton Abbey interpreta a su sufrida esposa que intenta evitar conocer el modo en que su marido se gana la vida.

Al frente del clan Harrigan, tenemos a otras dos estrellas de la gran pantalla en el papel de los grandes patriarcas de la familia. Por un lado, Pierce Brosnan, en un papel muy alejado de James Bond, aunque se crea con licencia para matar. Por el otro a Helen Mirren, que estrena su segunda gran serie este año, una mujer de armas tomar y a la que conviene no alterar demasiado. Aunque a ella ya la hemos conocido en papeles de villana. Gran parte de la trama nace de sus arrebatos de ira. Curioso que en su otro éxito televisivo, en 1923 (una de las precuelas de Yellowstone), donde interpretaba a la matriarca del clan Dutton, haya coincidido en el reparto con otro exagente 007, Timothy Dalton, que era uno de los villanos. Allí Mirren también demostró que donde ponía el ojo, ponía la bala. Los cabecillas del clan Harrigan mantienen una relación amor-odio en la que no se sabe muy bien hasta qué punto el enemigo está dentro de casa. Entre los Harrigan, también hay un niñato malcriado y cruel destinado a heredar la organización, con más mala baba que Joffrey Lannister. Como curiosidad, reseñar también que entre el reparto destaca también la presencia de Jordi Mollà, que protagoniza uno de los momentos más impactantes de la serie.

La guerra entre los Harrigan y los Stevenson parece haber contado con su propia boda roja, pero ha sabido dejar las piezas preparadas para nuevas historias ambientadas en el mundo del hampa londinense. Kat McAllister, personaje interpetado por Janet McTeer a quien conocmos como una de las vbillanas de Ozark, promete poner las cosas tan tensas como hasta ahora. Como si fuera uno de esos perros que se usaban en carreras ilegales en otras películas de Ritchie, Tierra de mafiosos ha cruzado la meta por delante de todos y se ha erigido como una de las series más vistas de este verano. Un triunfo que pocos vieron venir, pero que estaba cantado dado el talento que tenía detrás.