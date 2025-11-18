'Anatomía de un instante', la miniserie que defiende por qué es importante reconstruir y repensar el 23-F

La mayoría de los votantes de entre 18 y 24 años se declaran afines a Vox, partido de ultraderecha defensor de valores predemocráticos. El 19% de los jóvenes españoles opinan que durante el franquismo se vivía bien o muy bien. Ambos datos, obtenidos por las encuestas, han ocupado tantos titulares recientemente que los hemos normalizado, quizá en parte para no dejarnos invadir por la depresión. “Me parecen números aterradores, y creo que denotan mucha incultura sobre la historia de nuestro país, promovida por las instituciones y potenciada por la desinformación que nos azota”, lamenta Alberto Rodríguez, cuya nueva incursión en la ficción televisiva -’La peste’ (2018) fue la primera- trata de contribuir a revertir ese fenómeno. “La generación de la que hablan esos sondeos o bien ha perdido la memoria de la Transición o bien no ha llegado a tenerla, y por eso no saben lo que dicen. La historia se olvida, se borra. Habrá un momento en el que Adolfo Suárez será solo el nombre de un aeropuerto, y merece la pena intentar que eso tarde lo más posible en suceder”.

En ‘Anatomía de un instante’, el sevillano adapta la investigación literaria homónima que Javier Cercas llevó a cabo sobre la Transición y sus protagonistas a partir de un momento y un gesto muy concretos del intento de golpe de estado perpetrado el 23 de febrero de 1981.“Ya había explorado aquel periodo desde diversos enfoques a lo largo de mi carrera, y no sentía la necesidad de volver a hacerlo”, recuerda el director en referencia a varias de sus películas anteriores, entre ellas ‘La isla mínima’ (2014) y ‘Modelo 77’ (2022). “Pero, al leer el libro, me di cuenta de que Cercas había logrado crear un relato nuevo de una historia ya conocida, compuesto de incontables ramificaciones. Me sedujo tanto que comprendí que no podía decir que no”.

Compuesta de cuatro episodios de 50 unos minutos cada uno, la serie llega a Movistar Plus+ este jueves coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte de Franco. Replicando parcialmente la estructura narrativa del libro de Cercas, utiliza sus tres primeros capítulos para analizar los antecedentes de la intentona golpista desde los puntos de vista de los únicos tres líderes políticos que no se agacharon cuando los militares golpistas empezaron a ametrallar las paredes del Congreso.

El primero retrata a Suárez, que había pasado de vender lavadoras a ejercer sucesivamente de jefe provincial del franquismo, director de Televisión Española y Presidente del gobierno -y tan amigo del Rey Juan Carlos que solía sacarlo a escondidas del Palacio del Pardo en el portaequipajess de su Seat 127-, y que al usar las leyes franquistas para desmontar el viejo régimen se puso en contra a la Iglesia, los empresarios y todos los partidos políticos. "Lo fascinante de su figura es que era capaz de seducir a todos”, opina Rodríguez.

“Si se reunía con un falangista, lo convencía de estar de su parte, y si se reunía con un comunista, este salía del encuentro diciendo: ‘Adolfo nos entiende perfectamente’”. Para darle vida, Álvaro Morte rodó sus escenas con una imponente nariz prostética pegada al rostro. “Manejar postizos siempre entraña un riesgo para un actor, porque corres peligro de generar una máscara que te aleje del personaje”, explica el intérprete de ‘La casa de papel’. “Mi objetivo no fue ofrecer una imitación pura y dura de Suárez, que podría haber resultado farsesca, sino capturar una energía y un espíritu que le fueran fieles”.

En su segundo episodio, ‘Anatomía de un instante’ pone el foco en el líder comunista Santiago Carrillo, que a su regreso a España desde el exilio forzó la legalización de su partido, y que para ello se vio obligado a reconocer la corona, renunciar a la bandera republicana tricolor y variar el rumbo de su partido virándolo hacia la socialdemocracia. Eduard Fernández, encargado de darle vida, define a Carrillo como “el gran perdedor y olvidado” de la Transición. “Le pasó por encima un vendaval llamado Felipe González, y por eso no ocupa el lugar que merecería tener en nuestra historia gracias a lo mucho que hizo por la Transición”.

Por su parte, el tercero se centra en el por entonces vicepresidente primero del gobierno, el general Manuel Gutiérrez Mellado, que realizó una labor esencial para el desmantelamiento del regimen que él mismo había contribuido a instaurar y mantener. La apabullante interpretación que Manolo Solo ofrece bajo su piel se apoya, afirma el actor, en “un trabajo de caracterización destinado a capturar la energía propia de su edad y las maneras de una persona que, a causa de su bagaje militar, maneja su cuerpo de forma muy particular”. En su cuarto capítulo, la serie recurre a la imaginación para reconstruir el juicio militar al que se enfrentaron los considerados como principales instigadores del 23-F, los generales Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada y el teniente coronel Antonio Tejero.

A través de su recreación, ‘Anatomía de un instante’ nos recuerda cuánto exige la política de esfuerzo tanto por mantener diálogos como para hacer sacrificios y concesiones. "Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo se inmolaron, por sus propias ideas pero sobre todo por el bien común”, recuerda Rodríguez. “Los tres fueron tachados de traidores, porque renegaron de su pasado con la intención de construir el futuro y progresar”. Su retrato, añade, invita a ser usado a modo de espejo en el que los políticos actuales harían muy bien en mirarse. “La voluntad de diálogo entre ellos lleva mucho tiempo completamente rota, y sus discursos se han convertido en algo tan simplón y tan interesado que carecen de todo sentido. La política no es esto. Yo creo que, dentro de unos años, algunos de quienes ahora nos representan se avergonzarán de cómo lo hicieron”.