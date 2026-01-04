Proyecto truncado
Javier Gutiérrez rompe su silencio sobre la cancelación de una de sus series más esperadas y lamenta: "Nos quedamos con las ganas"
El actor, reciente protagonista en cines, se muestra desilusionado tras el adiós definitivo del biopic televisivo que exploraba la vida del fundador de Inditex.
Kevin Rodríguez
Javier Gutiérrez, uno de los actores españoles más aclamados de los últimos años, ha hablado abiertamente sobre su frustración tras conocerse que la serie basada en la vida de Amancio Ortega finalmente no verá la luz. El veterano intérprete, que ha abierto el año con un estreno en la gran pantalla, reconoció en redes sociales que la cancelación de este proyecto ha supuesto “una espina” que todavía no ha podido sacar.
La ficción, que debía narrar la evolución personal y profesional del fundador de Inditex, prometía ser uno de los grandes estrenos de los últimos tiempos al mezclar el ascenso empresarial con momentos íntimos de la figura clave detrás de Zara. El anuncio generó una gran expectación entre la industria y el público, especialmente con la posible participación de Gutiérrez en el papel protagonista.
Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto explican que Amazon Prime Video decidió no continuar con la producción tras un largo periodo de preproducción y negociaciones, dejando al equipo creativo y a los fans sin respuestas claras sobre los motivos de la cancelación.
El actor, ganador de varios premios por su trayectoria en cine y televisión, compartió en su perfil que trabajar en un papel así habría sido “un reto increíble”, subrayando la oportunidad única de interpretar a una de las figuras empresariales más conocidas de España. A pesar de ello, Gutiérrez aseguró que seguirá con nuevos proyectos y que este revés no eclipsará su entusiasmo por contar historias potentes.
Por ahora, el proyecto queda archivado tras años de especulación y preparación, y ni la plataforma ni los productores han adelantado planes para revivirlo en otro formato o con otro equipo. El vacío de esta serie biográfica deja sin estreno una de las historias más esperadas sobre el mundo empresarial español.
