Teoría viral
El final de ‘Stranger Things’ desata una teoría que lo cambia todo: ¿y si hay un último episodio que se estrena hoy?
El llamado ‘Conformity Gate’ sostiene que el desenlace de la serie es una ilusión de Vecna y apunta a un episodio secreto que podría revelarse hoy.
Carlos Merenciano
El desenlace de 'Stranger Things', estrenado en la madrugada del 1 de enero, parecía destinado a cerrar una de las historias más influyentes de la televisión reciente. Hawkins se despedía, los personajes alcanzaban la edad adulta y la trama principal quedaba aparentemente resuelta. Sin embargo, lejos de poner punto final al fenómeno, el último episodio ha reabierto el debate entre los seguidores más atentos.
En las últimas horas se ha popularizado una teoría conocida como "Conformity Gate", que cuestiona directamente la veracidad del epílogo del capítulo final. Según esta interpretación, la calma y el tono casi idílico del cierre no serían más que una construcción mental provocada por Vecna. Los defensores de esta idea señalan detalles visuales inquietantes, como la posición idéntica de los personajes durante la graduación, que recordaría a la postura de Henry cuando estaba bajo la influencia del villano.
La teoría va más allá y plantea que la manipulación comenzaría a mitad de temporada, concretamente tras un ataque de Vecna a Mike. Desde ese momento, todo lo ocurrido —incluido el supuesto final feliz— formaría parte de una ilusión diseñada para someter a los protagonistas. Un planteamiento que ha calado con fuerza en redes sociales y foros especializados, donde se multiplican los análisis plano a plano.
El fenómeno ha generado incluso una expectativa añadida: la posibilidad de que Netflix se guarde un as bajo la manga. Los seguidores del "Conformity Gate" creen que la plataforma podría lanzar de manera inesperada un episodio adicional, un noveno capítulo oculto que revelaría el auténtico final. La fecha señalada es hoy, 7 de enero, coincidiendo con el evento "What Next?", en el que Netflix anunciará sus próximos proyectos.
Lo único confirmado por ahora es el estreno del documental 'Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5', previsto para el 12 de enero, centrado en el rodaje y en la despedida emocional del equipo tras más de diez años de éxito global.
Con el debate completamente abierto, el cierre de 'Stranger Things' se ha convertido en algo más que un final y la pregunta sigue flotando entre los fans: ¿ha terminado realmente la historia de Hawkins o aún queda un último descenso al Upside Down?
