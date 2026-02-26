Se desvela el gran secreto de 'Sin tetas no hay paraíso': Úrsula Corberó grabó el primer episodio de la serie, pero tuvo que abandonar

'Sin tetas no hay paraíso' se convirtió en todo un fenómeno gracias a la relación amorosa de Cata y el Duque, interpretados por Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre. Y aunque han pasado 16 años desde su final en Telecinco, siguen descubriéndose secretos ocultos hasta ahora: pudo tener una protagonista diferente, pero decidió abandonar el proyecto.

La revelación se produjo en el pódcast ‘Vive la Belleza’, donde Thaïs Blume confirmó que Úrsula Corberó llegó a grabar el primer capítulo de la serie, el conocido como episodio piloto, que se graba para que la cadena autorice la grabación de la serie completa. Según explicaron, la actriz iba a interpretar el personaje que finalmente asumió Iris Lezcano, que regrabó todas las escenas que Corberó había hecho. Según cuentan, en aquel momento Úrsula también recibió la oferta para participar en otra ficción y tuvo que elegir: "Estaba tan atareada porque tiene tanto talento, que también le habían ofrecido 'Física o química'. Tuvo que escoger y escogió".

Las intérpretes recordaron el impacto que tuvo la ficción en su momento. Las cifras de audiencia superaban incluso a grandes acontecimientos deportivos y el fenómeno fan era constante. En una época sin plataformas ni redes sociales, el seguimiento era masivo y la exposición mediática, intensa. La presión de los paparazzi formaba parte del día a día del elenco, que vivía junto y acaparaba portadas de revistas.

Además, otra de las actrices, Xenia Tostado, ha desvelado en El Confidencial que hace unos tres años intentó impulsar una continuación de la serie desde la producción: "Intenté producir la vuelta de 'Sin tetas no hay paraíso' y estuvo a punto de cuajar. En el último momento cambió todo... estas cosas que pasan en las altas esferas de las cadenas, cambios. Estaba más que la idea. estuvimos muy cerca de conseguirlo. Estábamos todas las chicas", sin desvelar si Miguel Ángel Silvestre accedió a participar en una hipotética cuarta temporada.

Noticias relacionadas

El proyecto estuvo cerca de salir adelante, pero finalmente se frustró por decisiones internas en la cadena. Aunque descarta retomar la iniciativa como productora, no cierra la puerta a un regreso como actriz y asegura que el equipo estaría dispuesto a reunirse para contar qué ha sido de aquellos personajes: "Como productora ya lo descarto porque me desgasté muchísimo... lo di todo. Hay veces que está bien cerrar las cosas... si alguien quiere que vuelva 'Sin tetas no hay paraíso', que se lo curre. Sé que es una puerta que se puede volver a abrir y sería maravilloso. Todas estaríamos encantadísimas de volver, sería muy interesante saber qué ha pasado con estas mujeres. No entiendo cómo no ha pasado".