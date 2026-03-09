Lola Herrera se sincera con Jordi Évole sobre la muerte y su carrera a los 90 años: “Quiero irme cuando no esté bien”

Lola Herrera continúa trabajando con la misma pasión que la ha acompañado durante toda su carrera. La veterana intérprete, de 90 años, se sentó con Jordi Évole en 'Lo de Évole', en laSexta, donde repasó su trayectoria profesional y habló con total sinceridad sobre el paso del tiempo, la muerte y su forma de entender la vida.

La actriz confesó que sigue manteniendo una intensa rutina laboral, incluso a su edad: “Saber relajarse está muy bien, pero yo he tardado mucho en aprender. El cuerpo lo agradece, descansas mejor, la piel lo agradece. Pero yo no me he cuidado mucho. Me he pasado la vida trabajando”.

Herrera también reflexionó sobre cómo vive esta etapa de su vida: “Lo de los 90 años parece una cosa de otro mundo. Estoy más en el otro mundo que en este. '¿No se cansa usted?', me dicen. Pues no. Les debe de parecer una cosa muy rara que sigas con amor a tu profesión. Es un placer pasearte por un personaje, comunicarte desde el escenario, dejar de ser una, meterte en el mundo de otra persona”.

Durante la conversación, la actriz habló abiertamente de uno de los momentos más delicados de su vida: el miedo que llegó a sentir ante la muerte: “Hubo una época en la que tuve que ir al psiquiatra porque tenía pánico a la muerte. Pensar que me iba a ir y aquí todo iba a seguir igual. Era una cosa que no concebía”. Según relata, esa ayuda terapéutica le ayudó a superar su temor.

Ahora, asegura tener muy claro cómo quiere que sea su despedida: “Yo lo tengo muy claro. Yo no quiero dar guerra. Quiero irme cuando no esté bien. Es mi deseo”. Además, dejó claro que no quiere prolongar artificialmente su vida: “Ya he dicho que a mí no me enchufen a máquinas nunca ni me hagan nada”. Tampoco desea homenajes póstumos en teatros ni despedidas públicas: “Yo al teatro quiero ir viva, nada más. Pero muerta, que no me lleven, por favor”.

En la entrevista también recordó su infancia durante la Guerra Civil Española, marcada por el miedo y las pérdidas familiares: “Crecí viendo a mi familia de luto”. La actriz recordó que dos de sus tíos fueron fusilados durante el conflicto. A pesar de aquella dureza, asegura que en las casas también había espacio para la música y la alegría.

La conversación con Évole también dejó espacio para hablar de política y de algunas figuras públicas. Herrera confesó que siempre ha votado al PSOE, partido con el que se siente más identificada, y elogió a Sofía de Grecia, de quien destacó su sensibilidad cultural: “Me parece una mujer estupenda, con una sensibilidad tremenda. Amante de la música, amante del teatro”. Incluso comentó sobre su matrimonio con Juan Carlos I: “No sé cómo estuvo casada tanto tiempo con ese hombre, la pobre. Ha aguantado mucho”.

A estas alturas de su vida, la actriz asegura sentirse libre y satisfecha con su trayectoria. Aunque reconoce que nunca dejó de aprender, también admite que se irá con algunas dudas sin resolver: “He abierto mucho los ojos en la vida, he sido un poco esponja. Pero siempre con los vacíos… Me voy a ir con los vacíos. No los disimulo. Es la realidad”.