Símbolo argentino
Netflix lanza la primera imagen de su serie de animación de Mafalda
El gigante del 'streaming' anuncia la próxima fecha de estreno de la ficción creada por Campanella
Marisa de Dios
Hay muchos símbolos argentinos, pero tal vez uno de los más populares sea una niña de lo más reivindicativa: Mafalda. El popular personaje creado por Quino tendrá su propia serie de animación en Netflix, de la que el gigante del 'streaming' acaba de lanzar la primera imagen.
En ella, la niña que lanzaba frases lapidarias a sus amigos aparece medio escondida en casa hablando por teléfono. Quino alumbró a su popular 'hija' el 29 de septiembre de 1964 en las páginas de la revista 'Primera Plana'. Mafalda era una niña rebelde y crítica alérgica a la sopa (alegoría de la dictadura argentina) con unos padres que eran un reflejo de la clase media argentina
Junto a la imagen publicada por Netflix aparece un pequeño texto en el que Netflix da algunos detalles de la nueva serie, como el equipo que está detrás del proyecto y la fecha de estreno.
Dirigida por Campanella
El realizador argentino Juan José Campanella será el encargado de escribir y dirigir la serie animada de Mafalda. El director y guionista es uno de los grandes nombres del cine argentino.
Con una sólida trayectoria de más de cuatro décadas, Campanella es el responsable de una de las películas más populares de Argenina: 'El secreto de sus ojos', la ganadora del premio Oscar a Mejor Película Internacional en 2010.
En 2027
Otros de sus títulos más conocidos son 'El hijo de la novia', también protagonizada por Ricardo Darín y 'Luna de Avellaneda'. Además, ha dirigido series de televisión como 'Vientos de agua' y capítulos de ficciones estadounidenses como 'House', 'Halt and Cath Fire' y 'Ley y orden: unidad de víctimas especiales'.
La serie animada de Mafalda está programada para estrenarse a lo largo de 2027.
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