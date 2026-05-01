Las actrices de 'Melrose Place' se reúnen tres décadas después: "Estuvimos a punto de que nos cancelaran"

Los adolescentes españoles de los años 90 crecieron subyugados por los enredos amorosos de los protagonistas de 'Sensación de vivir', primero, y su 'spin-off', 'Melrose Place', después. Esta última serie, creada por Darren Star y producida por Aaron Spelling (el mismo tándem que su predecesora), conquistó audiencias de 14 millones de telespectadores en EEUU, que cada semana se mantenían en vilo por ver quién se liaba con quién, pero también quién era el atractivo inquilino de los apartamentos californianos que se vengaba (o hasta intentaba asesinar) a su vecino.

Más de 30 años después de sus devaneos televisivos, la revista estadounidense 'Peope' ha reunido a las estrellas femeninas de la serie, que hacen balance de su paso por la exitosa ficción que, temporada a temporada, fue enredándose con tramas cada vez más desquiciantes: Josie Bissett (de 55 años, que interpretaba a Jane Mancini); Laura Leighton (57, Sydney Andrews); Courtney Thorne-Smith (58, Alison Parker); Daphne Zuniga (63, Jo Reynolds); Heather Locklear (64, Amanda Woodward), y Vanessa Estelle Williams (62, Rhonda Blair), que solo se apareció en la primera entrega.

Falta, eso sí, Marcia Cross, que interpretó a la malvada Kimberly, que tanto juego dio a la trama: su escena quitándose la peluca es una de las más míticas.

"Trabajábamos 14 horas al día, luego sesiones de fotos los fines de semana y estábamos agotadas. Ahora es como: “¡Podemos salir de casa!", explica Thorne-Smith respecto a las diferencias de su actual día a día respecto a su pasado en los años 90.

"Tuvimos suerte"

"Lo que se mantiene es la alegría de estar juntas. Lo diferente es que ahora somos mucho más sabias y estamos más relajadas", señala Williams, algo que corrobora Leighton: "Lo que se mantiene es que siguen siendo mi gente. Siempre lo fueron".

Bissett se alegra de haber vivido la fama en una década muy diferente a la actual: "Estábamos un poco protegidas; no había paparazzi masivos", rememora sobre la popularidad de 'Melrose Place". “Si hubiera habido redes sociales, la experiencia habría sido completamente diferente. En ese sentido tuvimos suerte”, considera en 'People'.

Las actrices son conscientes de la atracción que ejercían sus personajes, a pesar de que estaban cargados de defectos. "A la gente le gusta ver peleas. Hay un poco de todos en cada personaje. Quizá les gustaba verse reflejados y también ver lo que deberían o no deberían hacer", reflexiona Locklear.

Relaciones entre el reparto

"Fuimos bastante rompedoras en ese sentido. Aunque si lo ves ahora, parece muy suave", agrega Bissett, que vivió un romance con uno de sus compañeros en la serie. "Fue bonito trabajar con Rob (Estes, que daba vida a Kyle), sabiendo que iba a tener un hijo con él. Estaba embarazada de cinco meses cuando terminó la serie", recuerda sobre quien fuera su marido desde 1992 hasta 2005, con el que tuvo dos hijos.

Pero la actriz no fue la única que compartió una historia amorosa con uno de los miembros del reparto. "Yo salí un tiempo con Grant Show" (el actor que hacía de Jake), confiesa Leighton, que finalmente se casó con otro de los actores de 'Melrose Place', Doug Savant (Matt, el gay del grupo), con quien se casó en 1998 y con el que tiene dos hijos.

"Yo salí con Andrew Shue [Billy, su 'crush' también en la serie]. Intentamos mantenerlo en secreto", añade Thorne-Smith, que recalca que en el éxito de la serie tuvo mucho que ver su compañera Heather Locklear: "Heather es demasiado humilde para decirlo, pero estábamos a punto de que nos cancelaran hasta que ella llegó. Ahí fue cuando se convirtió en un éxito".

El futuro de los personajes

Las actrices tienen claro cómo verían a sus personajes en la actualidad. "No creo que Sydney muriera de verdad. Seguro que sigue intentando encauzar su vida", afirma Leighton. "Rhonda es una magnate inmobiliaria y ahora es dueña del edificio", apunta Williams.

"Jo es terapeuta especializada en traumas", desliza Zuniga, mientras Locklear se imagina que "Amanda se fue a Hollywood, se convirtió en actriz y creó una serie basada en su vida que fue un éxito".

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"Jane ha jurado pasar de los hombres y triunfa en su carrera", aventura Bissett, a la vez que Thorne-Smith no guarda demasiado mal recuerdo de la trama de alcoholismo de su personaje: "No sé si quiero que Alison esté sobria. Era divertidísima borracha".