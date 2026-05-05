'El señor de las moscas', ahora miniserie mayúscula en Movistar Plus+: el cocreador de 'Adolescencia' nos explica su visión del clásico literario

Todo empezó con una pregunta del productor Joel Wilson, cofundador de la productora Eleven ('Sex education'), a su viejo colega guionista Jack Thorne: "¿Con qué libro has soñado siempre tener la oportunidad de poder jugar?". Su respuesta fue 'El señor de las moscas', el clásico de William Golding de 1954. Y Wilson le prometió hacerlo realidad. "Le avisé de cómo había tratado de adaptarlo en otra ocasión", explica Thorne a EL PERIÓDICO en entrevista exclusiva para España. "De cómo los herederos de Golding habían rechazado la idea. Pero esta vez, gracias a la insistencia de Joel y a mi visión del proyecto, todo acabó haciendo clic". La mayúscula miniserie resultante llega este jueves, día 7, a Movistar Plus+ tras su éxito de crítica y público en Reino Unido el pasado febrero.

Para Thorne, 'El señor de las moscas' había sido Ese Libro desde hace décadas. Había algo que le arrastraba una y otra vez a la historia de ese grupo de niños varado en una isla desierta e incapaz de organizarse sin caer en dinámicas destructivas. Conforme avanzaba en su vida, la lectura era diferente, aún más simbólica y enriquecedora. "Cuando lo leí por primera vez, con 11 años, me voló la cabeza. Sentí que Golding había capturado cosas mías y de mis amigos como ningún otro escritor que conociera", dice Thorne. "Entendía cómo funcionaban los niños. En aquel momento, la leí como una historia en blanco y negro, la del maravilloso Ralph y el malvado Jack. Cuando lo recuperé más de adulto, me di cuenta de que el retrato de los personajes era más complicado de lo que recordaba". Es un libro sutilmente complejo sobre el sistema de clases británico, sobre la injusticia social.

Las anteriores adaptaciones

Estamos ante la primera versión para televisión, pero antes hubo varias películas: el clásico británico de Peter Brook de 1963; una versión filipina de 1975, y un par estadounidenses, de 1990 y 2018, esta última ('Ladyworld') protagonizada por mujeres, igual que un par de series tan inspiradas en la obra de Golding como 'The wilds' y 'Yellowjackets'. "Me encanta la película de Brook, pero no quise volverla a ver. No quería tener demasiado presente ninguna otra versión. Quien sí la volvió a ver fue Mark Wolf [el director de fotografía], pero solo para asegurarse de que no estaba utilizando el mismo vocabulario. Le alegró ver que no era así".

Del brazo del citado Wolf, el director Marc Munden ('Utopía', 'El simpatizante') ha urdido una visión alucinada y alucinante, asalto a los sentidos que merece una pantalla de grandes dimensiones y el sonido más envolvente posible. “A veces, como guionista, todo tu trabajo es quitarte de en medio. Esta es una pieza de autoría compartida entre Marc y yo. Si existe un autor principal, sin duda es él. Y eso es algo bastante insólito para televisión”. De Munden fue la idea de mezclar la música original de Cristóbal Tapia de Veer (ex 'The White Lotus') con música clásica y coral de los 40 y 50 (mucho Benjamin Britten), o de parar por momentos a observar la naturaleza como lo haría Terrence Malick. “A mí también me recuerda a eso. Él habla de la influencia de Powell y Pressburger. También de Fellini un poco… Pero creo que realmente se nota el influjo de Malick en la forma en que usa el vocabulario de la isla para contar algo con gran poesía”.

40 niños en un archipiélago de Malasia

Según Thorne, el director "sacó verdadero partido a todas las limitaciones que teníamos por delante, empezando por trabajar con 40 niños en una isla y pudiendo rodar tan solo día". La serie se filmó, sobre todo, en Langkawi, archipiélago de Malasia que reunía todo lo deseable (grandes paisajes, densas selvas tropicales) y también lo indeseable (humedad extrema, calor). La mayoría de niños no habían actuado antes, no al menos de modo profesional.

Todos ellos, tanto los que tienen líneas de guion (nueve de ellos) como los que no, están simplemente majestuosos. Winston Sawyers conmueve como Ralph, intento de líder. Como el rebelde Jack encontramos a Lox Pratt, futuro Draco Malfoy en la serie de Harry Potter. Pero David McKenna, joven actor de musicales, está en otro nivel en el papel del intelectual Piggy. "Es un chico lleno de vida", señala Thorne. "Ha pasado por serios problemas de salud en su corta vida [fue diagnosticado de insuficiencia renal crónica con solo dos semanas y ha recibido transplantes de riñón de su padre y, luego, su madre], pero, de algún modo, ha logrado que todo eso solo lo convierta en una persona más exuberante. Se puede poner a cantar 'Don't cry for me Argentina' en cualquier momento. Y tiene unas fantásticas cuerdas vocales. Si le preguntas con quién te gustaría quedar varado en una isla desierta, te dirá que con la compañía del West End de 'Les Misérables'. Realmente es algo único".

Thorne hizo pasar al joven actor debutante Owen Cooper por momentos de enorme tensión emocional en 'Adolescencia'. Ahora enfrenta a 40 niños a los horrores de la supervivencia en un lugar aislado y peligroso. ¿No se siente un poco culpable? "Con Owen fuimos, a veces, muy duros, y creo que fue un rodaje muy difícil para él. Tenía que aprender muchas líneas y lo poníamos en algunos lugares muy complicados. Estuvo siempre bien acompañado, eso sí. Con estos chavales fue otra historia. De acuerdo, pasan cosas desagradables, ven cosas desagradables, pero también estuvieron en una isla desierta con 40 amigos durante cinco meses. Y todos se lo pasaron en grande".

La segunda 'Adolescencia'

Casi tan prolífico como Steven Knight ('Peaky Blinders'), Thorne estrenó el año pasado, además de 'Adolescencia', otras dos series como creador, 'Toxic Town' y 'The hack'. Le pregunto cuál es su secreto de productividad. ¿Cómo es un día normal en su vida? "Llevo a mi hijo al cole. Después, me doy un baño en los estanques de Hampstead Heath. Luego, después de entrar en calor, me siento en una pequeña cabaña y trato de trabajar de diez a siete. Siempre intento tener dos cosas a la vez y así puedo ir alternando si me encallo. Es un sitio sin Internet, así que puedo concentrarme mejor. Pero tampoco me fustigo si un día no me salen cosas buenas. Simplemente, trato de ir avanzando. Me cojo un día libre los fines de semana, o sábado o domingo, pero a veces es solo medio día".

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Ahora mismo está ocupado con los cuatro 'biopics' de los Beatles que dirige Sam Mendes [y que coescribe con Jez Butterworth y Peter Straughan]. "Últimamente ha sido una gran parte de mi vida. Y estoy trabajando en una serie para Netflix", que no es, al parecer, la comentada secuela de 'Adolescencia'. "Eso es algo de lo que se habló hace un tiempo", apunta. "Y sí, hubo un momento en que era el plan, pero en este momento no estamos ni lo más remotamente cerca de darle continuación. Quizá en algún momento averigüemos cómo hacer otra temporada. Cuando hablo con [el cocreador y coguionista] Stephen [Graham], hablo sobre todo de la vida".