'¡Mátalo ya!': fecha de estreno y de qué va el nuevo true crime de Carles Porta en Movistar Plus+ sobre el caso Almansa
La plataforma estrena el 4 de junio una nueva entrega de su apuesta por el true crime, centrada en un crimen ocurrido en Almansa en 2017
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ amplía su catálogo de true crime con ‘¡Mátalo ya!’, el nuevo proyecto de Carles Porta que se estrenará el próximo 4 de junio. La producción reconstruye el conocido como caso Almansa, un crimen ocurrido en 2017 que terminó destapando una trama familiar marcada por las contradicciones, los mensajes ocultos y una pregunta clave: quién quería matar a Juan Martínez.
La historia arranca en julio de 2017, cuando la Guardia Civil encuentra a Juan Martínez desangrándose tras recibir una puñalada en el cuello en una urbanización de Almansa. Cerca de él aparece un joven herido que asegura haber actuado en defensa propia después de ser atropellado. También está Inma, hijastra de Juan, que afirma haber presenciado lo ocurrido. Pero las primeras versiones no tardan en empezar a tambalearse.
A medida que avanza la investigación, el caso se convierte en un rompecabezas en el que nada parece encajar del todo. Las contradicciones entre los implicados, los mensajes que salen a la luz y el entorno familiar de la víctima transforman el ataque en una historia mucho más oscura de lo que parecía en un primer momento.
‘¡Mátalo ya!’ se suma a otros títulos recientes de Carles Porta en Movistar Plus+, como ‘Peregrina’, ya disponible en la plataforma, y ‘El plan de las gemelas’, que llegará el próximo 18 de junio. Las tres producciones son originales de Movistar Plus+ y están realizadas junto a True Crime Factory y Goroka.
Con esta nueva entrega, Porta continúa reforzando su presencia en el género después de formatos como ‘Crímenes’, ‘El crimen de la Guardia Urbana’, ‘Luz en la oscuridad’, ‘Missing in Murcia’, ‘Muerte en el hotel’ o ‘Crimen por encargo’. En todos ellos mantiene una mirada basada en el rigor periodístico, el respeto a las víctimas y la reconstrucción minuciosa de casos reales que siguen generando preguntas años después.
Suscríbete para seguir leyendo
- La plaza Mayor volverá a acoger uno de los grandes eventos musicales del verano en Cáceres
- Una divertida boda con aire de Ascot reúne en Cáceres a rostros conocidos de la televisión
- Cierra Foster's Hollywood en Cáceres, abierto desde 2004 y la ciudad dice adiós a sus aros de cebolla, las burbujas de su Coca Cola y a sus inolvidables 'patatinas'
- La pasarela de 165 metros que obliga a la Ronda Sureste de Cáceres a mirar a Roma
- La feria de Cáceres se cierra con un preocupante balance por las graves intoxicaciones por drogas
- La resaca festiva en Cáceres cierra una edición de San Fernando con el público como protagonista
- Susto en el centro de Cáceres: detenido un hombre tras intentar robar con un cuchillo en un estanco
- La autovía Cáceres-Badajoz suma otro avance: el tercer tramo costará más de 93 millones de euros