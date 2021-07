La nadadora española Mireia Belmonte, cuarta en la final de los 400 estilos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se mostró muy satisfecha e incluso sorprendida por estar tan cerca, a 23 centésimas, de la medalla de bronce, algo que si se lo hubieran dicho hace dos meses no se lo habría podido creer.

"Ha sido una carrera dura, creo que era una final con bastante competencia y no venía yo aquí con la mejor forma posible. Lo he luchado bastante bien y un cuarto puesto la verdad es que si me lo dicen hace dos meses no me lo podría creer", manifestó la nadadora badalonesa en el Centro Acuático de Tokio.

Mireia Belmonte acabó la final con un tiempo de 4:35.13, a 23 centésimas de la medalla de bronce que fue para la estadounidense Hali Flickinger con una marca de 4:34.90. La ganadora de la prueba fue la japonesa Yui Ohasi, nueva campeona olímpica con un tiempo de 4:32.08, por delante de la estadounidense Emma Weyant, plata.

Este resultado es un impulso para la nadadora catalana, que este lunes afrontará los 1.500 libres y el jueves los 800. "Sí, no esperaba quedar tan cerca de las medallas y yo creo que ahora hay que descansar y prepararse para el 1.500 de mañana", declaró.

Mireia arrancó fuerte en mariposa para intentar minimizar la pérdida en la espalda.

"La mariposa es el estilo que menos he entrenado, pero sabía que era una de mis bazas junto con el crol y tenía que tener un poquito de ventaja con alguna para que después en la espalda no me sacaran tanto y no tener tan difícil la braza para remontar. Ha sido una carrera rápida para ser por la mañana, no estamos acostumbrados, está bastante bien", valoró sobre la final.

Tras la espalda, en la braza y sobre todo en el crol, la española superó a las húngaras Katinka Hosszu, quinta y que mantiene el récord mundial y olímpico, y Viktoria Mihalyvari-Farkas, sexta.

"No sé cuánto he hecho en el parcial de crol pero sí que he adelantado a dos. Sé que acabo el crol rápido y tengo que aprovechar esa carta. Ahorra borrón y mañana otra prueba", finalizó Mireia Belmonte.