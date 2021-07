Jorge Campillo (Cáceres, 1-6-1986) apenas se lo podía creer. Le sonó el móvil en plenas vacaciones en Puerto de Santa María y cuando lo cogió le dijeron que si estaba dispuesto a subirse al tren olímpico en plena marcha: Jon Rahm, el mejor golfista español, había dado positivo por covid-19 y la Federación Española le había escogido como sustituto que mejor cuadraba.

Así empezó el sueño de ir a unos Juegos para el deportista extremeño que, sin embargo, todavía debe culminarse, porque el proceso no es sencillo hasta estar el próximo jueves en el Club de Campo de Kasumigaseki, un club privado en Saitama, a 50 kilómetros al noroeste de Tokio, junto con otros 59 jugadores.

«Ha sido todo un poco lío y no es que tenga la mejor preparación para ir a unos Juegos, pero en esto del golf nunca se sabe. A ver si cumplo con las condiciones y puedo llegar el miércoles por la tarde allí cuando el torneo empieza el jueves. Eso sí, la ilusión, que no falte», dijo Campillo a este diario. Está acostumbrado a hacer y deshacer maletas, pero esto supone todo un desafío para él.

Lo principal es superar con sendos negativos las tres pruebas PCR a las que será sometido domingo, lunes y martes para poder viajar ‘limpio’ lo antes posible. Al saltar la noticia en domingo, no era fácil encontrar un centro sanitario homologado por el Comité Olímpico Español donde pudiese afrontar el primero de los tres test. Su entorno se movió rápido porque Campillo dio la orden: había que apurar todas las posibilidades para vivir algo único en la vida de un deportista.

Las gestiones llegaron a Extremadura, donde hubo conversaciones con el director general de Deportes, Dan de Sande, para contactar con el Servicio Extremeño de Salud (SES). Finalmente no hizo falta y a través de la Federación Española de Golf se encontró un hospital en Sevilla, el más próximo a Puerto de Santa María, donde poder iniciar el proceso. Al mismo tiempo, su caddie, Jesús Legarrea, vivió por un proceso paralelo en Zaragoza.

Además, hay que agilizar la burocracia con los visados y demás, pero sobre todo centrarse en algo fundamental: cómo llegar a tiempo a Tokio.

Encontrar un avión

La pandemia ha restringido notablemente el flujo de vuelos en el mercado. Y establecer una combinación con un lugar tan lejano como Tokio no es sencillo, incluyendo las posibles escalas que retrasarían la incorporación de Campillo a la competición. De nada serviría todo el esfuerzo que se está haciendo si no logra estar en el inicio de la competición en tiempo y forma. El aspecto de que lo hará con un previsible jet-lag y cansancio acumulado pasa casi a un segundo plano, así como el hecho de que no conoce directamente el trazado de los 18 hoyos del campo.

El formato del torneo olímpico de golf es similar al de los tradicionales torneos: cuatro jornadas, de jueves a domingo, con la obligación de completar el recorrido con el menor número de golpes posible. La salvedad es que en Saitama no habrá eliminaciones, el temido ‘corte’, después de la segunda jornada. Todos completarán los 72 hoyos a no ser que opten antes por la retirada.

Si finalmente Campillo logra resolver las dificultades será el sexto extremeño en Tokio junto a los atletas Javier Cienfuegos y Álvaro Martín y Javier Cienfuegos, el escalador Alberto Ginés, la judoca Cristina Cabaña y la triatleta Miriam Casillas. Por descontado también el primer golfista de la historia de la región que compite en la cita olímpica, aunque hace cuatro años Manuel Piñero (Puebla de la Calzada, 1952) ejerció como seleccionador.

La plaza de Rahm («el destino tiene otros planes para mí», dijo públicamente al conocer su positivo) es cotizada y conllevó cierto ruido durante el domingo. El gallego Santi Tarríos estaba la reclamó al estar registrado como primer suplente, aunque fue descartado porque la Federación Española no le incluyó hace unos meses en la lista de seguimiento antidopaje pese a superar en el ranking a Campillo.