La quinta jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha dejado la tercera medalla para la delegación española, la plata lograda por Maialen Chourraut. Pero ha habido más noticias en este día, como las relativas a natación, balonmano o gimnasia:

-Maialen Chourraut consigue la medalla de plata: la piragüista española Maialen Chourraut, medallista de plata en la categoría de K1 de los Juegos de Tokio 2020, declaró que el resultado supone para ella un "objetivo cumplido y más que cumplido" y tuvo un recuerdo cariñoso para su hija Anne. La guipuzcoana reconoció que ha "sufrido bastante estos años" para llegar en las mejores condiciones a la defensa de su título en Tokio. "Pero bueno, objetivo cumplido y más que cumplido. No me lo creo, no me lo creo", comentó.

-Muguruza se impone a Van Uytvanck y ya está en cuartos: la española Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie del torneo olímpico de tenis, se clasificó este martes para los cuartos de final al derrotar por 6-4 y 6-1 a la belga Alison van Uytvanck, minutos después de la eliminación de la gran esperanza japonesa, Naomi Osaka. Por otra parte, Sorribes dice adiós en octavos tras caer ante la rusa Pavlyuchenkova.

-Victoria del equipo español de balonmano: España recuperó la imagen de sus mejores éxitos para lograr una magnífica e importantísima victoria contra Francia por 25-28 en los Juegos de Tokio 2020 y ver cómo sus opciones se multiplican en un excelente encuentro colectivo en el que brillaron con luz propia Almundena Rodríguez y una Sandy Barbosa que se reencontró por fin tras su grave lesión.

-La selección española masculina de hockey pierde 3-0 ante la India y se complica el futuro: la selección española masculina de hockey encajó ante la India una derrota por 3-0 en el torneo olímpico de Tokio 2020 que le deja por el momento fuera de las cuatro plazas del grupo A que dan acceso a los cuartos de final. El equipo de Fred Soyez no estuvo certero bajo la lluvia en el campo Sur del Oi Hockey Stadium. En los dos primeros cuartos desaprovechó cuatro penalti-córners y la India cobró ventaja en el minuto 14 por medio de Simranjeet mediante un tiro de campo. Poco antes de expirar el primer período, Rupinder Singh aumentó la diferencia desde el punto de penalti.

-El equipo masculino de waterpolo suma ante Montenegro su segundo triunfo olímpico: la selección española masculina de waterpolo sumó contra Montenegro su segundo triunfo (8-6) en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la segunda jornada del grupo B, disputada en el Centro de Waterpolo Tatsumi, gracias a su solidez defensiva, la fortuna con los palos y las paradas de Daniel López Pinedo.

España, que se impuso en su debut ante Serbia, ganó con parciales de 3-2, 2-1, 2-2 y 1-1 y jugará contra Kazajstán el próximo jueves (4:30, horario peninsular español) en la tercera jornada para mantener el liderato del grupo.

-Biles se lesiona y Rusia aprovecha su ausencia para llevarse el oro: el equipo ruso se ha colgado este martes la medalla de oro por equipos en gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ha rentabilizado la baja de la estadounidense Simone Biles, que ha sido baja por un "problema médico" tras la primera rotación en potro. Biles quedó fuera de la final olímpica por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el de salto: una bomba en la línea de flotación de la selección estadounidense, que perdió una competición por primera vez desde 2010 y tuvo que ceder el trono olímpico a Rusia (169,58 puntos).