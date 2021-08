El deporte de élite más allá de la competición también tiene un lado humano. La atleta Ana Peleteiro es la madrina de la hija de Ray Zapata, Olympia. Así lo contó el propio Zapata tras recoger la medalla de plata que consiguió en la final de suelo de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El padre de la pequeña no solo está pletórico por su presea en gimnasia, también Peleteiro está de enhorabuena tras lograr el bronce en triple salto. "Se la dedico a mi hija, por supuesto, va 100% para ella", indicó Zapata, de 28 años y primer gimnasta español que gana una medalla olímpica desde Gervasio Deferr en Pekín 2008; durante la competición ya había mostrado un babero con el nombre de su hija.

Y a continuación en la Cadena Cope dirigió unas palabras a Ana Peleteiro, la atleta española y madrina de su hija: "Sabíamos que íbamos a cumplir nuestro año juntos. Te quiero muchísimo. Lo último que vi antes de salir la Villa fue tu primera diagonal y vi que la clavaste; me fui y ya me dije 'vas a ganar'", comentó a los micrófonos.

"Esta plata sabe superbién, sabe al pulpo a la gallega que me voy a comer con mi mujer, con mi suegra y con mi familia, sabe a la mariscada que me voy a comer con Néstor Abad, al Foster's Hollywood al que voy a invitar a Javier Hinojosa. Le he enviado todos los vídeos para ver qué ejercicio tenía menos penalización", apuntó el deportista.