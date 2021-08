La halterófila española Lydia Valentín confirmó que había sufrido dolores en la cadera en la semana previa a su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y lamentó no haber podido conseguir una mejor puntuación que le acercara a las medallas, aunque se quedó con la parte positiva y dijo que esto le "da más fuerzas" para estar en París 2024.

"Tengo una sensación rara, diferente, nunca había tenido este tipo de sensación pero es lo que toca. Por un lado estoy bastante triste porque no es la competición que esperaba, ni mucho menos, pero por otro lado estoy un poquito alegre porque son mis cuartos Juegos Olímpicos", dijo en declaraciones a Cope, recogidas por Europa Press.

Valentín, que tiene tres metales olímpicos, tendrá difícil conseguir un cuarto, aunque se mantiene a la espera de la final A. La ponferradina logró un total olímpico de 225 kilos, pero no pudo realizar sus dos últimos levantamientos en la modalidad de 'dos tiempos'. El dolor de cadera se lo impidió.

"En una carrera tan larga es normal que en algún momento no esté al cien por cien. De hecho, esta semana no sabía si iba a poder competir o no. Esta semana me han tenido que infiltrar en la cadera porque no podía agacharme bien", desveló Valentín.

"No sabía qué iba a pasar y por eso estaba a la espera de que me reaccionara y al final decidí como fuese subir a esa tarima. Tiró más mi corazón que mi mente y he podido, pero no de la mejor manera, ni en la categoría que me hubiera gustado, pero... voy a estar en París 2024", confirmó la halterófila española.

"De hecho esto me da más fuerza porque me gustaría terminar mi carrera deportiva bien, me gustaría terminar en mi categoría de peso y sentirme bien, como siempre me he sentido", finalizó Lydia Valentín.