Islas Canarias, base de entrenamiento para París 2024

Desde hace años, las Islas Canarias forman parte del plan de entrenamiento de los mejores deportistas del mundo. Ciclistas, nadadores/as, atletas, regatistas, jugadores/as de vóley playa o triatletas, entre deportistas de otras disciplinas, se concentran en el archipiélago de forma recurrente con el objetivo de preparar las grandes citas del año. Las características climáticas y naturales únicas de las Islas, junto con sus infraestructuras de primer nivel, convierten al archipiélago en un paraíso para el entrenamiento deportivo profesional, un enclave idílico de especial relevancia este 2024, año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París.

Si para Tokio 2020 las Islas Canarias ya se convirtieron en base de entrenamiento para hasta más de medio centenar de medallistas olímpicos, como Primoz Roglic, Sifan Hassan, Marcell Jacobs, Sandra Sánchez, Adam Peaty, Kahena Kunze o Florent Manaudou, este año 2024 se estima que más de 2.500 deportistas de élite han elegido el archipiélago y sus instalaciones para realizar training camps con la vista puesta en la gran competición de la temporada, una cifra que representa un 24% del total de deportistas que participarán en los próximos JJ.OO. de París.

Jessica de León, Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias señala: “Las características climáticas y naturales únicas del archipiélago, así como las instalaciones reconocidas por los principales organismos mundiales, los centros de recuperación deportiva y la excelente oferta alojativa y la alta conectividad aérea nos convierten en el destino ideal para el entrenamiento deportivo profesional”.

Oferta única en Europa

El Tenerife Top Training, Club La Santa o las instalaciones del Playitas Resort o del Lanzarote Active Resort son los enclaves escogidos por las estrellas de la natación. Es el caso de la selección francesa, con nombres como Maxime Grousset o Mélanie Henique; el equipo olímpico y paralímpico británico, con Adam Peaty, considerado el mejor bracista de la historia, o Ellie Challis. También la federación sueca, con la campeona olímpica Sarah Sjöström; la checa, con la nueva revelación Barbora Seemanová; o la suiza, con Noe Ponti, bronce en Tokio 2020 en los 100m mariposa. Y por supuesto, también la potente italiana, que ya eligió las Islas para preparar los europeos del 2022.

El responsable de su plan de entrenamiento, el técnico Claudio Rosetto, lo tenía claro: “Entrenamos en las Islas Canarias porque es un lugar maravilloso por el clima. Cuando en Italia suele hacer mucho frío, aquí se puede nadar al aire libre y tomar el sol. Los chicos están aquí mucho más tranquilos y más contentos”. Thomas Ceccon, una de las grandes bazas para París 2024 de la natación italiana, aseguraba que “este es un lugar increíble, con su piscina de 50 y de 25 metros, así como un canal hidrodinámico que no se encuentra en muchos lugares del mundo”, haciendo referencia al centro Tenerife Top Training, donde también han entrenado el campeón olímpico de triatlón en Tokio 2020, Kristian Blummenfelt o equipos como la selección checa de pentatlón moderno o el equipo chino de vóley playa, que al igual que todos los participantes del conocido campeonato Queen & King of the Court, celebrado en febrero en esa misma isla, encuentran en Tenerife el lugar perfecto para preparar la temporada.

El Estadio Olímpico Antonio Domínguez Alfonso, en Tenerife, ha sido hogar elegido desde 2017 por Marcell Jacobs, oro olímpico en los 100m en Tokio 2020, que asegura que “cuando en Italia es invierno, no veo la hora de entrenar en Tenerife”. Las federaciones de atletismo de Reino Unido, Suiza, Austria, España o Alemania, con la mediática Alica Schmidt en el equipo, han escogido La Palma Training Camp durante el ciclo olímpico de París 2024.

En el caso del ciclismo, las Islas Canarias son desde hace años parada obligatoria para las principales estrellas del pelotón como Tadej Pogaçar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Demi Vollering, Chris Froome o Wout Van Aert.

Si hablamos de deportes de vela, cuatro de las diez disciplinas olímpicas (49er, 49er FX, iQFOil men e iQFOil women) celebraron su mundial en Marina Rubicón, Lanzarote. Todas las clases olímpicas y los/las mejores regatistas de cada una de ellas han establecido las aguas entre Lanzarote y Fuerteventura como su base de entrenamiento invernal de cara a París. Ocho de ellas en Marina Rubicón y dos en Corralejo. En el caso del windsurf, Gran Canaria y Fuerteventura son puntos de referencia con las celebraciones de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup y el campeonato del mundo de la disciplina respectivamente, que concentra año tras año a las grandes estrellas mundiales.

‘Canary Islands. One goal, one destination. All year-round’

Turismo de Islas Canarias y la principal plataforma deportiva de Europa, Eurosport (Warner Bros. Discovery) han colaborado en la producción y lanzamiento conjunto de la campaña ‘Canary Islands. One goal, one destination. All year-round’, una acción multicanal enmarcada en el contexto de los Juegos Olímpicos de París 2024. La campaña, emitida desde el mes de abril de este año en todo el ecosistema de la plataforma, promociona el archipiélago como destino perfecto para deportistas profesionales, semiprofesionales y equipos que buscan las condiciones idóneas para preparar sus competiciones y está encabezada por tres leyendas del deporte: Alberto Contador, siete veces ganador de Grandes Vueltas, la húngara Katinka Hosszú, tricampeona olímpica de natación y plusmarquista mundial y el británico Iwan Thomas, campeón del mundo con el Team GB y medallista olímpico.

Retorno económico de 160.000.000€

El segmento de entrenamiento deportivo reunió el año pasado en las Islas a un total de 120.000 turistas entre deportistas y acompañantes y generó un retorno económico estimado en 160.000.000€, en estancias de 10,32 días de media en su conjunto, pero que llegan hasta los 21-30 días en disciplinas concretas como la natación o el ciclismo. Una cifra a la que habría que sumar el impacto económico de las grandes pruebas deportivas incluidas dentro de los principales circuitos internacionales que tienen lugar en las Islas, como las UTMB World Series, el Ironman, pruebas UCI o el PWA World Tour, que, en muchas ocasiones, sirven a muchos atletas como carta de presentación para próximos stages deportivos.

“El turismo deportivo profesional tiene un gran valor estratégico para nuestro destino porque no sólo nos permite avanzar en la diversificación de segmentos, sino que además se trata de un visitante más fiel que la media, más preocupado por la sostenibilidad y que permite crear nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de eventos e infraestructuras potenciadoras de talento deportivo local”, explica De León.

Se trata de un segmento que, según la Encuesta de Gasto Turístico, además de Península, Alemania y Reino Unido, que representan un 44,5% de los deportistas que viajan para entrenar en las Islas, atrae a deportistas de mercados como Países Nórdicos (15,4%), Italia, (10%), Austria (7%), Suiza o Francia (4% en ambos casos) y que tiene hábitos de consumo responsables.

José Juan Lorenzo, Director Gerente de Turismo de Islas Canarias, resalta el valor de un segmento que “además de aumentar la estancia media y rejuvenecer la marca Islas Canarias, permite el crecimiento de la cadena de valor turística, pues beneficia a sectores como el de la fisioterapia, la medicina deportiva o la dietética, entre otros”.

Islas Canarias, paraíso para el entrenamiento deportivo

La riqueza natural de las Islas Canarias y la diversidad de terrenos y paisajes convierten al archipiélago, que cuenta con una temperatura media de 23º en verano, 19º en invierno, en un paraíso para el entrenamiento profesional y para las competiciones internacionales. La conectividad de las Islas Canarias, además, permite a los deportistas llegar al archipiélago desde las principales ciudades europeas en cuestión de pocas horas. En las Islas hay 1.500 kilómetros de costa bañada por aguas volcánicas ricas en nutrientes y 4.800 horas de luz al año.