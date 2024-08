Djokovic, el último obstáculo para el oro olímpico de Alcaraz

Carlos Alcaraz, en una característica propia de su profesión, es un tipo de rutinas. Después de todos sus partidos en este torneo olímpico de tenis, se ha refugiado alrededor de media hora en el gimnasio tras abandonar la pista antes de atender sus compromisos mediáticos. Y después, claro, se marcha a descansar a su apartamento de la Villa Olímpica, a unos tres cuartos de hora en coche de Roland Garros.

Así lo volvió a hacer este viernes, tras arrasar como un ciclón a Felix Auger-Aliassime en semifinales. Allí, en su parisina casa de estas dos semanas, con el mando de la televisión en la mano, el tenista español observó con atención la victoria de Novak Djokovic frente a Lorenzo Musetti (6-4 y 6-2 en 1h:50), confirmando lo que ya intuía, que el serbio será su último obstáculo para ganar el oro en París.

El español Carlos Alcaraz /

"Djokovic siempre es favorito en cada torneo en el que participa, el nivel que muestra en cada torneo es inmenso y aquí ha estado jugando a un nivel muy bueno. Tendré que jugar al cien por cien si quiero llevarme la medalla de oro, gane quien gane", analizaba antes de conocer quién sería su rival en la final, despejando la presión que, con los números en la mano, ha de ser para él.

Alcaraz le ganó en Wimbledon

En primer lugar, porque en su único partido de este año, la final de Wimbledon, Alcaraz pasó por encima de Djokovic (6-2, 6-2 y 7-6). En segundo lugar, porque el murciano viene de ganar el torneo londinense y anteriormente Roland Garros. Y en tercero, porque mientras que las molestias físicas de Carlos parecen haber ido mitigándose durante la semana, 'Nole' ha ofrecido la sensación contraria.

"Será el mayor reto que puedo tener en este momento, enfrentarme a Carlos en esta pista en la que ganó Roland Garros hace dos meses. Tengo la medalla asegurada, no tengo nada que perder", decía, tras ganar a Musetti, un emocionado Djokovic, que en París, por increíble que parezca, jugará la primera final olímpica de su imperial carrera.

Djokovic ganó a Musetti y será el rival de Alcaraz en la final olímpica. / Andy Wong / AP

"Ha sido una semana muy intensa con el individual y el doble. Muchas emociones, con momentos duros y difíciles. Pero hoy he podido recuperar y me he encontrado muy bien físicamente. Otros días, con los dos entrenamientos y los dos partidos he tenido un bajón físico que es normal y que ha provocado que me cueste disfrutar del momento", analizaba este viernes, en cierto modo, y sin que se malinterprete, liberado por no tener que jugar ya con dos barajas, algo que Djokovic, sin compromiso en el doble aunque con 16 años más en las piernas (37 frente a 21), no ha tenido que hacer.

Los récords de Alcaraz

Por el momento, Alcaraz ya tiene un récord olímpico en su poder, el de ser el finalista más joven desde el regreso de esta disciplina al calendario de los Juegos, en Seúl 1988. Y, claro está, también sería el campeón olímpico de menor edad, en este caso también contando la etapa anterior del tenis olímpico, entre Atenas 1896 y París 1924. Eso en hombre, claro, porque los 16 años con los que Jennifer Capriati ganó en Barcelona 1992 suponen una marca que parece insuperable.

En su mano, no obstante, tiene un registro quizá más importante todavía. En caso de victoria el domingo, Alcaraz se convertiría en la tercera persona en toda la historia que encadena, en apenas tres meses, los títulos de Roland Garros, Wimbledon y los Juegos Olímpicos. Steffi Graf fue la primera, en 1988, un año imperial en el que también ganó los Abiertos de Australia y Estados Unidos. Y el segundo, claro está, fue Rafa Nadal en 2008.

Los planes de Alcaraz

"Obviamente lo tengo presente y ahora estoy un pasito más cerca de ver ni nombre junto a los de Steffi Graf y Rafa, dos leyendas del deporte. Me encantaría, pero vamos a ver si conseguimos evadirnos de datos y estadísticas para dar seguir mejorando. Ahora en lo que pensamos en hacer que los españoles disfruten y se sientan orgullosos", reconocía el murciano.

Un Alcaraz que este sábado, su primer día sin competición desde el domingo, tiene previsto acudir a Roland Garros para un entrenamiento de "30 o 40 segundos" para preparar un partido que, quizá, termine con unos aros olímpicos tatuados sobre su piel: "Si gano el domingo, veremos, pero casi seguro que sí".