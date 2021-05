Extremadura (y, sin embargo, llovía). Perdonen el disloque, pero leyendo las cifras del paro me ha venido a la cabeza la famosa frase con la que dicen que el escritor gallego Antonio Neira de Mosquera tuvo la mala ocurrencia de encabezar una de sus novelas: «Era de noche y, sin embargo, llovía». Una novela es, en parte, lo que sea su primera frase. Neira de Mosquera ha conseguido pasar a la historia de la literatura patria por una primera frase. Desafortunada, pero memorable. Todo un desiderátum ajado y maltrecho en solo siete palabras. Extremadura y, sin embargo, paro. Otro disloque en solo cinco.

Reconozco sin bochorno no haber leído del tal Neira de Mosquera otra frase que la de marras. Lo que sí leí en tiempos fue Papillon, del francés Henri Charriere. Los que sean de mi edad, hayan leído la novela o visto la o las películas, tendrán como yo, en el recuerdo, la sensación de infierno que envuelve al penal aquel de la Guayana Francesa. Ahora resulta que tanta miseria se trocó en menos paro que en Extremadura. Y eso que la Guayana Francesa ha multiplicado por diez su población desde 1960; fecha desde la que, por cierto, Extremadura ha perdido casi un tercio de la suya.

Viene esto a cuento de que, según leo, la única región que nos supera en paro dentro de la UE, excepción hecha del furgón de cola nacional, es Mayotte. ¡Mayotte! Una colonia francesa tal y como la Guayana. Es leer Mayotte y asaltarme una legión innúmera de sellos de correos. Uno, por su edad (y por sus tendencias naturales), anda metido en aficiones ayer florecientes, hoy ya algo mustias cuando no, para la mayoría, rancias: filatelia, vitolfilia y otras filias semejantes. Para un filatélico, los sellos coloniales de los imperios europeos son firme promesa de horas de felicidad. He vuelto, aún solo con la memoria, a mis sellos de Mayotte y, en general, al conjunto de los de las remotas Islas Comoras.

La filatelia enseña geografía, historia y algo de economía. Mayotte, entre Madagascar y Mozambique, tiene más paro, poco más, que Extremadura. Dicho queda por si sirviera de consuelo. Que no. Que no sirve. Mayotte también ha multiplicado por diez su población desde 1960. Y, aunque el único idioma oficial es el francés, gran parte de la población habla suajili y árabe. Árabe, por cierto, que se aprende en las escuelas coránicas. ¡Eran bonitos aquellos sellos de Madagascar resellados con la leyenda Mayotte! Eran bonitos… y, sin embargo, llovía.

Una lluvia catastrófica y desesperada sobre Extremadura en trance de olvido. Parafraseando a Jardiel Poncela (para que no falte perejil en este batiburrillo de plumíferos): Extremadura, «cuatro corazones con freno y marcha atrás». En el combate de las naciones solo tumbamos a Mayotte, isla de ultramar. Estamos en el camino inverso. De Extremadura huimos. Ahí están, tercas y sañudas, las cifras demográficas. Extremados en el desamparo y la desesperanza. Camino de acabar siendo una colonia penitencia como la de Papillon. En el mejor de los casos, un magnífico lugar para ver pasar las aves. Buda por medio.

Érase una vez una tierra al borde… Extremadura, donde los que están en edad de trabajar, en su mayoría, no trabajan (salvas sean sus labores). Y lo que aún es más triste: Extremadura, donde los jóvenes, en su mayoría, no trabajan. Extremadura, donde querer no es poder. ¡Como para poner unas vallas publicitarias a la salida de Madrid por la Nacional V con semejante lema! Extremadura, cuarenta años de blablablá y cuarenta maletas como cuarenta soles fríos. De la dehesa al Índico. Es lo que hay en esta tierra hermosa y nuestra. Extremadura y, sin embargo, paro...

*Abogado