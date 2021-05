No recuerdo en todos mis años haber presenciado una campaña política tan hostil y desgraciadamente tan alejada de la realidad de los ciudadanos que las del reciente 4 de mayo.

Alejada de la realidad de los ciudadanos porque lo que más hemos escuchado son muchas acusaciones, insultos, amenazas, trapos sucios, descalificaciones y muy pocas soluciones, muy pocos debates ideológicos más allá de quién puede meter más miedo sobre el contrincante, y por desgracia muy poco respeto tanto entre los aspirantes como para con los electores, aunque si bien es cierto que no todos en la misma medida ni con los mismos modales.

La sensación ante el único debate electoral televisado era la misma que cuando uno pone el Sálvame Deluxe y así no sólo no vamos por buen camino, pues el clima de crispación irá en aumento y cuanto más esté en juego mayor será ese clima de crispación y de polarización que inevitablemente se verá reflejado en la sociedad y en la vida diaria. Hemos perdido la conciencia política, la de trabajar para el ciudadano convirtiéndola en trabajar para el propio partido y el verdadero valor de la democracia, que es respetar la decisión de la mayoría y no lo digo por la holgada victoria del PP en Madrid, otras veces han sido otros, lo digo por la incredulidad del resto a que alguien opine distinto, vea otra realidad que no sea la suya o tenga una ideología diferente a la propia.

Hasta hace poco se decía que el pueblo era sabio, ahora para muchos el pueblo es sabio si coincide con sus postulados, en caso contrario el pueblo ni es sabio ni entiende de nada.

Nuestros políticos pareciera que han confundido los hemiciclos más como estadios de fútbol, donde se puede decir y escuchar de todo, con el único fin de que su equipo gane el partido, y confundiendo a sus seguidores y votantes con aficionados de bufanda en cuello.

No, el problema no está en si Ayuso le va a quitar la presidencia a Casado, si Más Madrid desbancará al PSOE, si Podemos terminará desaparecido como Ciudadanos en Madrid o si Pablo Iglesias tendrá puerta giratoria después de su marcha, esos son Juegos de Tronos que no pueden ni deben pagar los ciudadanos.

El problema está en saber gestionar en su caso, u obligar a hacerlo si no se tiene la capacidad de gestión, en saber las realidades del electorado para a través de propuestas mejorar su calidad de vida, y sobre todo que el ciudadano perciba que sus políticos le son útiles y no que son ellos los que le son útiles al político, pero también transmitiendo desde sus púlpitos serenidad y trabajo más que peleas de plató televisivo. Algunos lo intentan pero hay que generar el clima apropiado para no dejarse llevar por la deriva.