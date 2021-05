La sangre del toro. La memoria ancestral del hombre frente a sus miedos. La liturgia del toro. La eucaristía del toro. La comunión del pueblo. La tauromaquia.

Porque la fiesta nacional es, ante todo, una fiesta de cuchillo, tenedor y hasta de cuchara. Los hierros de la fiesta. No hay fiesta sin la fiesta de comer. La de todos, la compartida. Así fue desde el principio de los tiempos y, en la medida que deje de serlo, dejará de ser fiesta la tauromaquia. Será arte, será cultura… pero no será fiesta. La fiesta de la muerte y la resurrección. El rito, la zarabanda y la copla…

La lidia del toro termina en caldereta. O, al menos, así terminaba en los albores de la historia. Se trataba de matar al tótem sagrado para saciar en él todas nuestras hambres. Así desde que hay memoria del fuego, del toro y del hombre. No es que se aproveche la carne del toro tras su lidia, es justamente al revés. El banquete da sentido a la lidia. Llámese banquete, «caridades» o calderetas. Dícese «caridades» a los repartos de las carnes de las reses lidiadas entre menesterosos de toda laya: pobres de pedir, frailes mendicantes, limosneros... Y gentes en general. Pueblo. Soberano. Porque cuando las carnes del dios muerto las come el común, resulta soberano el pueblo. Calderas. Inmensos perolos donde estofar las carnes del toro, celebrar su muerte e invocar su amparo. Ese ha sido el trasunto de la fiesta durante siglos. El sentido que ha tenido para un pueblo que ha hecho de ella santo y seña de su identidad. Calderetas como las muy célebres de Soria, donde se celebra el «Domingo de Calderas» llegado el solsticio de verano, o las de Calasparra el «Sábado de Calderas» y, así, un sinfín de ellas.

Es el convite del toro. Antes y después del festejo. Dentro y fuera de la plaza. Sin él, la tauromaquia está desnortada, cuando no herida de muerte. No se concibe una tarde de toros sin el convite del toro o, al menos, sin su remedo presente. Sea toro o sea otro manjar, pero sea cual sea, siempre en honor del animal noble y bravo que hoy muere (para resucitar) y del hombre que arriesga su vida por la nuestra. Hay una ruta de la buena mesa en torno a cada plaza de toros, un sinnúmero de capillitas sagradas del buen yantar alrededor de cada templo. Y hasta se come dentro del templo. De manera orgiástica en Pamplona, carne magra con tomate; de manera festiva en Murcia, pasteles de carne. Sea como fuere, carne. O su remedo. El pan eucarístico de acción de gracias. La danza. El amor. Y el éxtasis.

Contaba Néstor Luján -nadie mejor que él para hablar de estos asuntos del comer y del torear- que tenía oído que, en su ciudad natal, en Barcelona, en una de sus tres plazas, probablemente en Las Arenas, al arrastre del quinto toro se servían pepitos, obviamente de carne, obviamente de carne del primero. El mismo Luján dejaba entrever que tal vez no pasara de ser una leyenda, pero no deja de ser una leyenda trufada de sentido y verdad. Sea como fuere, no se concibe el toro sin la eucaristía de sus carnes, sin la invocación, una vez muerta la res, a la bendición de su espíritu.

Y termino citando a André Viard (en general, los franceses entienden de toros más y mejor que nosotros los españoles, probablemente porque no creen saber por ciencia infusa, porque se compran libros de toros y toreros y, lo más sorprendente, porque se los leen). Termino. Ahora sí. «La sangre del toro es, desde la noche de los tiempos, el aliento universal de las civilizaciones primigenias». Pues eso. No lo olviden. La eucaristía del toro.

*Abogado