¿El aire ayusista de Madrid puede llegar a Extremadura? ¿El ambiente cálido de los 65 escaños alcanzado por el PP en la capital del reino puede atravesar fronteras y alcanzar este remanso de paz donde reina el varismo con mayoría absoluta?

Si se le pregunta a Monago y a su gente evidentemente dirán que sí, que la victoria del PP en Madrid les ha dado un chute de adrenalina del que todavía no se han bajado. Pero si, por el contrario, se le pregunta a Vara y los suyos referirán que no, que una cosa es Madrid convertido en campo de batalla nacional, y otra Extremadura donde se miden unas elecciones en clara sintonía autonómica.

Yo digo que ni una cosa ni la otra, que es cierto que el aire ayusista puede llegar y de hecho llegará a Extremadura, pero no en la misma proporción que le ha pasado a Madrid donde se han medido una candidata autonómica con uno nacional y le ha vencido por goleada. En Extremadura no se enfrentan ahora (ni dentro de dos años) Monago contra Sánchez, aquí está claro que el rival es Vara y la pelea muy distinta. Ahora, que no se menosprecien los cambios de aire que lleguen de fuera, que más de uno puede llevarse un constipado y acabar muerto.

Quedan exactamente 24 meses para las elecciones autonómicas extremeñas y eso en política es mucho tiempo. De aquí a 2023 el cambio de ciclo puede modificarse dos veces más, sobre todo si todavía no se sabe quién van a ser el candidato de cada partido. PSOE y PP tienen que pasar por procesos congresuales y de primarias y puede que ni Vara ni Monago coincidan como contrincantes o que uno de ellos se caiga y el otro se quede.

En cualquier caso, las elecciones de Madrid han convulsionado a ambos partidos y nadie sabe a ciencia cierta qué efecto u onda expansiva provoca una piedra lanzada a un lago. Ya se sabe lo que ha supuesto esta piedra en Murcia: unas elecciones anticipadas en Madrid con un PP que casi roza la mayoría absoluta y un PSOE que ha caído a la tercera fuerza política.

Los socialistas extremeños aún recuerdan con cierto pavor el efecto Zapatero, cuando la crisis del 2008 se llevó por delante a un montón de gobiernos autonómicos, incluido el de Vara, y se fueron a la oposición. En política se pasa del éxito al fracaso en un santiamén: hoy estás en la cima gracias a la división de tus oponentes y mañana te encuentras con que todo el voto enemigo se ha concentrado y te echan la pata por encima.

Va a haber tiempo de comprobar la resistencia del varismo al ayusismo y eso tiene mucha miga. Lo que son las cosas, cómo ha cambiado el panorama en apenas tres meses. El PP, con Pablo Casado a la cabeza, estaba de capa caída por los casos de corrupción, el relato de Bárcenas y el alzamiento de Vox y ahora parece haber encontrado una salida apelando a la libertad, absorbiendo a Ciudadanos y lanzando un mensaje más de derechas y en contra del sanchismo podemizado. Quizás haya dado con la clave para volver a agrupar a la derecha como hizo Aznar, pero cierto es que el PSOE no se va a quedar quieto ni a verlas venir.

El batacazo de Madrid va a replantear la estrategia de los socialistas desde ya empezando por mover determinados feudos como ha hecho ya en Andalucía. No va a ser el caso de Extremadura, cuya federal logró casi el 47% de los votos en los comicios del 2019. Sin embargo, el sesgo de prevención y de represión obligada por la pandemia va a dejarse a un lado ahora que el estado de alarma ha llegado a su fin y las políticas económicas de expansión van a aplicarse más pronto que tarde. Hay que alejar cuanto antes el escenario de la pandemia o todo se irá al garete.

Nos quedan muchos meses de baile político y ya les digo yo que no van a ser sosegados. Unos harán todo lo posible por impulsar o alentar los aires que llegan de Madrid y los otros por alejarlos del horizonte. Un viaje hasta las urnas fluido o lleno de curvas. ¿Apuestas?