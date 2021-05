Hay tardes, sobre todo tardes, en que te gustaría quedarte a vivir en los momentos que sirven de frontera. A un lado de la línea, una vida; a otro, un lugar diferente. A veces la situación es cómoda, cuando el calor golpea fuera, y bajo los pies descalzos sientes el vértigo de los límites. Dura poco, como todo lo bueno.

Enseguida el reloj te exige tomarte un café, despejarte, ponerte las pilas, como si el estado natural no fuera precisamente ese espejismo, y no la realidad, tan llena de aristas. Hoy, por ejemplo, tengo detrás el mundo y delante, el armario, con sus fauces abiertas y su olor a naftalina. Los dos lugares me advierten de que tardaré en salir si me sumerjo en ellos, pero ya digo que hay que decidirse, que el tiempo solo nos concede unos pocos minutos de frontera.

Detrás, sin orden ni concierto, ni baldas desbordadas ni zapateros sin uso, Israel se ha quitado la mascarilla, ha vencido la pandemia y ha empezado de nuevo los ataques. Sobrevivir a un virus para acabar en una guerra, la vieja historia de la humanidad, que no debería sorprendernos, pero lo hace. También esperan las calles desbordadas de personas sin mascarilla, los botellones, la inquina de un país que ni sabe ganar ni sabe perder unas elecciones. Y Marruecos, y el problema de la emigración.

"Lástima que la realidad no pueda meterse en una bolsa hermética ni guardarse en bolsas"

Delante, el pandemónium de la vida en común de cuatro personas. Dan ganas de lanzarse entre las perchas que ofrecen camisas de colores como si fuera un cielo de caramelos. Y abrigos, gorros, vestidos... señales que nos recuerdan cómo vuelven las modas, cómo han crecido nuestros hijos o los miles de veces que nos hemos saltado el régimen, los pantalones que misteriosamente han encogido, o las camisas con botones reacios a encontrarse.

Hay que decidir qué tirar, donar, rescatar y guardar en bolsas o doblar al estilo Marie Kondo o al estilo que sea con tal de ganar espacio. Detrás, el mundo, que cada vez resulta más complejo, aguarda para engullirte y no dejar hueso alguno. Delante, el armario no es ninguna puerta mágica sino un muro de bolas de alcanfor.

Hay tardes, sobre todo tardes, en que te gustaría quedarte a vivir en esa línea de sol que dejan pasar las persianas, en el polen dorado que resbala de sus láminas y ofrece una luz de terciopelo que convierte el salón en un río de oro.

Pero enseguida el mundo te reclama o el armario, y hay que elegir entre abrir los ojos hasta que te duelan o cerrar puertas y cajones, incluso a veces las dos cosas al mismo tiempo. Lástima que la realidad no pueda meterse en bolsas herméticas, ni guardarse en baldas, después de desechar lo inservible, llevar a arreglar lo que puede salvarse, y conservar lo que queremos guardar para el año que viene.