Lo peor de la tropelía por la que ha sido condenado el exgerente del Festival de Teatro de Méridafue la impunidad con la que desarrolló sus ilícitas actividades durante los años que estuvo en el cargo. Debió sentirse arropado y seguro porque de 2008 a 2011 no aportó cuentas ni colaboró con las auditorías. Tampoco cumplía con las obligaciones tributarias con Hacienda. Y así se dedicó, según la sentencia, a realizar pagos irregulares, a contratar de manera ilegal y a utilizar el dinero público como si de un cajero automático se tratara.

A pesar de esto, no se le reprochó nada por parte de los responsables y usó los fondos del festival sin necesidad de justificar nada y sin ningún tipo de control. Sucedió en la primera legislatura de Guillermo Fernández Vara, siendo este presidente del Consorcio del Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida encargado de gestionarlo.

"Los máximos responsables del festival de Mérida no actuaron ni acabaron con la malversación"

En la sentencia hay un párrafo que delata la inacción y pasividad de la Junta ante lo que estaba sucediendo, señalando expresamente que «la Intervención General lo puso en conocimiento, proponiéndole las medidas a adoptar, de la Consejera de Cultura, sin que nada se hiciera al respecto».

Es decir, los máximos responsables del Festival de Teatro de Mérida no actuaron ni acabaron con la malversación; queda probado que conocían lo que estaba sucediendo, como así se recoge en la sentencia, y lo permitieron. Y lo peor es que no solo se hizo en el festival; la gestión de la Orquesta de Extremadura, donde también era gerente el mismo sujeto, le llevó a ser condenado a finales de 2018 a dos años de cárcel por apropiación indebida. Claro que no llegó a cumplir la condena porque el Ayuntamiento de Calamonte, gobernado entonces por los socialistas, le preparó una plaza y consiguió el tercer grado después de pasar solo 91 días en prisión.

Todo esto cambió cuando en 2011 Monago llegó a la presidencia de la Junta. A ese señor se le acabó la impunidad porque se le cesó de sus cargos y se puso en conocimiento de la Fiscalía su actuación. Se denunció que el festival llevaba años funcionando sin contabilidad y ahora vemos el resultado de esa denuncia en forma de sentencia que no solo condena al autor del delito, sino que también evidencia la pasividad de la Junta.

La justicia ha condenado al causante de estos hechos delictivos, tanto por su actuación en la Orquesta de Extremadura como en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, pero ¿qué ocurre con los responsables políticos que miraron para otro lado mientras esta persona malversaba dinero público? Esos mismos que debían velar por el buen uso de esos fondos públicos y controlar su gasto. Esos siguen sin rendir ninguna responsabilidad política.