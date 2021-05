Nuestra mirada permanece en Ceuta, es incuestionable, y además, resulta necesario que así sea, por todas las aristas que refleja y esconde todo lo ocurrido estos días. Es una cuestión de Estado, en el sentido amplio y profundo de ese concepto. Supongo que de esto no hay ninguna duda, ninguna, amar a tu país es procesar, en estos momentos, en primer lugar lealtad, y en segundo lugar, sentir orgullo por la labor ejercida por el ejército español, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los representantes institucionales del Estado. Su defensa, sin dobleces, sin matices. Son España, son nuestro país, no puede haber ni excepción ni variación en ningún término.

"Me preocupa que el principal partido de la oposición se dirija al exterior con tanta hostilidad hacia España"

Intuyo que ponerse de la otra parte no es muy patriota. Esto tampoco necesita mucha glosa, pero resulta muy curioso que justo y precisamente aquellos, a quien más les gusta recordar que a manos de un traidor se permitió que un pueblo invasor llegase a la Península Ibérica y que costase siglos reconquistarla, hoy, a pesar de los baldosines con gusto para ilustrarla, como entonces, no tengan ningún pudor en venderla, malvenderla o difamarla con tal de que caigan quienes la gobiernan.

Hubiese esperado del principal partido de la oposición lealtad al gobierno, hubiese esperado de él las mismas palabras que pronunció José Luis Rodríguez Zapatero en el 2002, búsquenlas, merece la pena escucharlas para observar que la decencia, la honestidad y el amor a un país no tiembla por unas elecciones, ni por ningún tipo de cuestionamiento interno; pero la valentía junto con la integridad sabe distinguir cuales son las partidas donde hay que diferenciar a los adversarios, si se carece de ambas, cualquier entuerto es a vida o muerte, sea quien sea, sea lo que sea.

Me preocupa que el principal partido de la oposición se dirija al exterior con tanta hostilidad hacia nuestro país, ya lo hizo cuando pretendía boicotear los fondos extraordinarios europeos, me preocupa que no sea capaz de sentirse orgulloso de un guardia civil que rescata y lleva en brazos a un bebé en el mar, me preocupa que no sea capaz de hablar en estos momentos de la defensa de España sin peros, por el país.

Mientras tanto hay un país que merece el mayor de los orgullos, hay una persona de la que nos debemos sentir profundamente orgullosos, se llama Luna, tiene 20 años y estudia un Grado Superior de Integración Social, hace prácticas en Cruz Roja. Ella, su abrazo, su humanidad es España, es la patria que acoge, que ama.

Todo lo demás, no es nada.