Luna nos ha atrapado esta semana con su abrazo. El gesto de esta voluntaria ante las lágrimas de ese hombre sin nombre nos ha llegado a todos al corazón. Bueno, a casi todos. A todos los que tenemos humanidad y empatía.

Luna nos ha puesto ante los ojos que hay muchas Lunas, personas que voluntariamente trabajan en oenegés y que, mientras nosotros vemos las noticias a través de la pantalla, sentados en un sofá, se dejan a veces la vida por ayudar a los demás. Hacen el trabajo sucio, consuelan, dan alimentos, prestan atención sanitaria y, sobre todo, dan esperanza al que llega aterrado y con lo puesto.

Pero hay quien hace de todo política y quien odia al inmigrante per se, como si los españoles nunca lo hubiéramos sido y censura a Luna con tal saña que la joven se ha visto obligada a cerrar sus redes sociales y hasta Cruz Roja le ha ofrecido ayuda psicológica si la necesita.

La cara y la cruz del mundo en el que vivimos, donde además, no se critica al Guardia Civil que salva a un bebé, pero sí a la mujer que consuela al adulto.

Mientras unos están a favor de echarles de nuevo y que vuelvan a su país, las comunidades, entre ellas Extremadura, ya se han ofrecido para acoger a los menores que han llegado solos. Solos, sin padres, sin hermanos. ¿Vienen a invadirnos o a quitarnos el trabajo o vienen buscando algo mejor? ¿Seríamos nosotros capaces de dejarlo todo atrás ?

Tengo claro quiénes les van a ayudar por encima de todo, las oenegés. La ayuda institucional hay que destacarla, pero diríamos que va en el cargo. Sin embargo, la de la persona voluntaria que ha decidido ser útil en su vida ayudando a los demás, esa sí es digna de alabar.

Así que no caigamos en el recurso fácil de censurar a las oenegés porque a saber dónde va el dinero que les damos. Lo hemos visto. Si queremos de verdad ayudar, hacer un mundo mejor, colaboremos con estas organizaciones, que sí, también ayudan al que tenemos al lado, a la persona que se ha quedado en el paro, al que no tiene casa o al que padece cáncer o cualquier otra enfermedad.

No nos engañemos, si no fuera por estas organizaciones y asociaciones de enfermos o familiares, las instituciones no darían abasto. Vivimos en un mundo global y a todos nos han ayudado alguna vez, así que, tenemos dos opciones, ser egoístas y preocuparnos solo por nosotros o contribuir a que la humanidad sea eso, más humana , más Luna.

* Periodista