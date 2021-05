He olvidado muchas de las cosas que sucedieron aquellos dos años. Y, sin embargo, otras no. Misterios de la memoria… y del corazón. En 2012 desapareció una sociedad anónima, pero no el Badajoz. Se suele recurrir al tópico de las cenizas. Es una manera de contarlo. Pero no, no fue exactamente así. Las únicas cenizas fueron las mercantiles y de esas cenizas nada renace. Quedaba la gente. Quedaban los aficionados. Y esos no eran cenizas. A esos los recuerdo a todos.

Recuerdo a Felipe Moreno, muñidor de voluntades. Si alguien puso fe y tesón fue Felipe. En la calle y en los despachos... Él siguió creyendo cuando los demás dudábamos. Ahora vive y trabaja en Irlanda, pero esta noche, de alguna manera, estará en el Nuevo Vivero.

Felipe y los demás. Jóvenes magníficos que se entregaron a la tarea sin pedir nada a cambio. Jóvenes soberbios que despertaron en mí, a partes iguales, admiración y gratitud. Gente buena, aún más allá del fútbol. Gente como Fran Leal o Fran Jiménez… Como Manolo Galán o Fran Gil… Y, en ellos, los que no se nombran… Un puñado hermoso…

Gente de Badajoz que no se enroló en nada porque nunca abandonaron el barco de sus amores, porque nunca dejaron de ser blanquinegros. Veteranos de otras directivas como Antonio Guevara o Pepe Pizarro, que desde el primer minuto se ofrecieron a todo. Y eso no se me olvida. No hubo que llamarlos, estaban allí. Veteranos de Ambición Blanquinegra, como Enrique de la Carrera o Diego Escobar, con el mismo afán de servicio de siempre. Siempre blanquinegros. Partido tras partido.

Imprescindibles de siempre como Valdemar Almeida o Jerónimo Barahona. Gente con el corazón roto de tanto querer al Badajoz como Ino, el de La Corchuela o Juan Calixto Galán. Inasequibles todos al desaliento…Y como ellos, cientos. Viejos y jóvenes. Blanquinegros. En ellos, y no en las cenizas de una mercantil, alentó el Badajoz. De todo aquello me queda el recuerdo cálido… y la ausencia helada de los que ya no están.

"Y va a estar también José Antonio Balas, con o sin su boina"

Los que ya no están, pero que esta noche estarán. Porque hoy, a las diez de la noche, en el Nuevo Vivero, estará Emilia Ga; que si no está, se muere otra vez. Y estará José Antonio Balas, con o sin su boina. Estará Don Apolonio, estará Isidoro “el Espartero” y estarán otros muchos que, como ellos, antes de morir, hicieron del Club Deportivo Badajoz, el mar infinito de sus afectos y de los dos Viveros, el semillero de sus ilusiones.

Yo, con o sin entrada, allí estaré. Y estará Marco Sánchez Becerra, el tesorero de cuando no había otro tesoro que la esperanza. Un tipo que pasaba por allí, y sin ser aficionado, se entregó a cuerpo gentil a la tarea de llevar las cuentas (y el cambio). Una vez se le volcó la caja de las monedas en el césped y yo, torpe, en vez de ayudarle a recogerlas, creí mejor echar unas fotos para documentar aquella pequeña calamidad. Han pasado ocho años y tres ascensos de aquello y aún me avergüenzo. Marco, aquejado de ELA, verá el partido en su cama. Partido de dolor. Un Cristo y una bufanda del Badajoz. Sí, estuvo bien aquello, Marco. Ni un duro de deuda en dos años. Todo el mundo cobró sin un solo retraso, y hasta sobró para que los jugadores cambiaran plátanos por pizzas la noche del segundo ascenso. Marco, muchas gracias por recoger aquellas monedas y, por encima de todo, muchas gracias por venirte con nosotros a enamorarte… por seguir enamorado. Si te parece, y no molesto, vemos juntos el partido (en la tele, si lo retransmiten). O lo escuchamos en la radio… ¡Qué más da si estamos juntos! Juntos, entre los barros y los cielos. Juntos como si estuviéramos en La Roca o en Aceuchal, en La Codosera o en Hornachos… juntos, como si estuviéramos en el Nuevo Vivero. Como antes. ¡Para eso no necesitamos entradas! Gracias, Marco por hacerme un hueco en tu palco. Gracias por tu socorro… Gracias a los aficionados que no renunciaron… Porque los aficionados nunca serán cenizas…

*Expresidente del CD Badajoz 1905