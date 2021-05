Hay gente que maneja las expectativas con habilidad, y personas que las gestionan con torpeza. Está claro que en torno a ellas se producen no pocas sorpresas gratas, y también descomunales desilusiones.

Fruto de ello, unos acaban rebajando su nivel de exigencia. Otros, sin embargo, lo mantienen. Y algunos, incluso, optan por elevar el listón. Todo se articula en base a la experiencia y al bagaje vital que cada individuo va adquiriendo con el paso de los años. La mala deglución de unas expectativas excesivamente infladas suele generar un cierto desencanto en quien espera más de lo debido de una determinada situación o de otro sujeto.

Cuando las expectativas se ven satisfechas o superadas, el trago es más dichoso. Normalmente, la gente, en base a aciertos y tropiezos pasados, va aprendiendo sobre todo esto de un modo natural. Las decepciones contribuyen a la construcción de un yo más escéptico, estoico, y, en ocasiones, puede que hasta más cínico. Y las revelaciones virtuosas, a convencerse de que no hay que hacer diagnósticos o juicios basados en lo superficial, en las primeras impresiones o en los testimonios de terceros.

Al final, cada uno va descubriendo qué puede o no esperar de según qué situaciones o personas. Pero casi nada es seguro, porque la vida nunca deja de sorprender. A veces es una película sobre la que te han hablado, a veces, otro ser humano acerca del que tienes referencias. Nunca se sabe dónde saltará la libre. Por eso, el discurrir de los días nos acaba enseñando que hemos de enfrentarnos a la realidad sin esperar nada bueno o malo de nadie, ni de ninguna situación.

Habrá quien piense que afrontar el presente de este manera no es nada sencillo. Y probablemente sea así. Pero está confirmado que quien trata de manejarse por la vida de este modo, reduce sus posibilidades de incurrir en errores motivados por los prejuicios y aborta el surgimiento de cualquier mínimo atisbo de frustración. O sea: que la mera conciencia de la bondad del precepto ya ayuda a conducirse con cierto temple por el sinuoso camino de la vida. A las generaciones más bisoñas, los asuntos relativos a las expectativas siempre les han resultado difíciles de gestionar. Tiene su sentido, por la inexperiencia y la tendencia a la idealización que llevan aparejadas esas edades. Pero no estaría de más que las educáramos para que supiesen tolerar el malestar que genera la frustración, para que sepan que no siempre se gana, que todo lo que se desea no se consigue y que un «no» puede enriquecernos tanto o más que un «sí». Porque la chavalería pasa ahora demasiado tiempo encerrada en un mundo virtual. Y corre el riesgo de confundirlo con la verdadera realidad.