Ultimamenteme siento algo ajeno a la actualidad literaria, cansado de cotejar el desequilibrio entre lo que se celebra y lo que vale la pena, y cada vez más, como decía Quevedo, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Me aporta más, casi siempre, un escritor fallecido hace medio siglo que el último premio cacareado por los medios. Pese a todo, sigo atento y fiel a unos cuantos autores vivos, conociendo ya que lo suyo suele ser garantía de calidad. Entre los extremeños, no dejo de leer cada libro de Hidalgo Bayal o Eugenio Fuentes, distintos en cuanto a estilo, pero que tienen en común el cuidado de la prosa, el vivir en Extremadura (frente a tanto emigrado que es extremeño cuando viene a presentar su libro, y es catalán o madrileño el resto del año) y el haber convertido su tierra en territorio de ficción, el primero bajo el nombre de Murania, el segundo de Breda, trasunto de Montehermoso.

Es cierto que Fuentes es sobre todo conocido como escritor de novela negra, un género que me interesa poco, algo en lo que voy también contracorriente, en una época en la que, por no hablar de personas más cercanas, hasta Javier Cercas se ha pasado al noir. La verdad es que me aburre leer cientos de páginas solo para averiguar si el matarife era fulanito o menganita, y ya me pasaba cuando, como adolescente, veía Expediente X: lo que me atraía era la peculiar relación entre Fox Mulder y Dana Scully, más que descubrir si el malo malísimo era un extraterrestre o un agente del gobierno. Del mismo modo, en las novelas de Fuentes, me interesa el carácter atormentado y elegante de Ricardo Cupido, como también las descripciones que hace del paisaje extremeño, cuando el detective coge la bici para aclararse las ideas respecto al caso en curso.

Por eso he disfrutado de su libro Rutas. Dones. Heridas, que acaba de editar la Editora Regional de Extremadura, y que enlaza con otro delicioso ensayo, Tierra de fuentes (¿o de Fuentes?), publicado hace una década. La primera parte es casi una guía de viaje (un baedeker, se decía antes) que nos da ideas para casi una veintena de excursiones, pues su manera de describir la Sierra de Gata, el Parque Natural del Tajo-Tejo, la ruta de Carlos V, o la torre de Floripes en medio del pantano de Alcántara, da ganas de coger el coche, la bicicleta o la piragua (si tuviera, como tiene el autor, hábil en varios deportes), para emprender una de esas rutas. A propósito del célebre meandro del Melero, que está en territorio salmantino, pero solo puede verse desde Cáceres, enuncia ese enigmático refrán: “A Castilla el suelo, y a Extremadura el vuelo”, y nos hace pensar que es así, que esta es una tierra que ha sido descuidada, pero ese descuido la ha dejado hermosa, sorprendente en sus formas pétreas y vegetales, y que de aquí han salido volando, con pájaros en la cabeza, extremeños que pensaban conquistar El Dorado, fuera en el Perú o en la gran ciudad, para casi siempre terminar viviendo en condiciones poco envidiables.

En la segunda parte, se habla de los dones de esta tierra, desde la cocina de Cáceres, a otros alimentos más de la cabeza que del estómago, describiendo la obra de artistas extremeños o el desarrollo de los clubes de lectura, más de trescientos en toda la región.

En la última parte, “Heridas”, se duele, como le dolía España a Unamuno, de especies invasivas como el camalote, del vandalismo que destruye árboles centenarios, o del eterno tema del tren, recordando que aquí no necesitaríamos AVE, pues “muchos nos conformaríamos con trenes simplemente rápidos, seguros y puntuales”. Y con mejores horarios, añadiría yo: con la reducción drástica de autobuses, durante más de 14 horas no hay conexión con Madrid, ni con el resto del mundo.

*Escritor