Primero fue Osuna y después ha sido Salaya. Los alcaldes de Mérida y Cáceres han reclamado públicamente que Guillermo Fernández Vara vuelva a encabezar la candidatura del PSOE a las elecciones autonómicas de 2023. El primero no repetirá como cabeza de lista de la capital extremeña, pero conoce el capital político que representa Fernández Vara y quiere que el PSOE siga gobernando en las principales instituciones de la región, mientras que el segundo, además de lo anterior, tiene que ganar unos comicios locales y sabe lo que supone contar con un buen compañero de cartel. No en vano, nueve de cada diez electores votan al mismo partido en las autonómicas y las municipales y la ola regional debe ser la adecuada si se quiere asegurar una victoria en las urnas.

Restan todavía dos años para las elecciones y Fernández Vara guarda silencio acerca de su futuro. «Ya veremos», declara cuando se le pregunta abiertamente, o, como decía Pujol: «eso hoy no toca». Al inicio de la legislatura cambió la ley que limitación de mandatos que aprobó Monago en 2012, con lo que dejó la puerta abierta a una hipotética repetición. Pero no se ha confirmado este hecho pasado el tiempo y en privado distintos líderes empiezan a inquietarse no sea que el retraso en el anuncio ponga en solfa un partido que ahora está más que unido y cohesionado en torno a su liderazgo.

Vara manda en el PSOE extremeño. Se puede decir que no tiene oposición dentro de sus filas después de derrotar e integrar la contestación interna que surgió en las primarias del último congreso regional de julio de 2017. Sin embargo, habrá que convenir que la más mínima insinuación acerca de su marcha revolvería el delfinario más de la cuenta y traería consigo tensiones por doquier.

Madrid no tiene interés en su relevo. Vara era Susanista, pero se aclimató al Sanchismo cuando éste ganó las primarias y alcanzó la secretaría general del partido. En todo este tiempo no ha sido incómodo ni contestatario sino todo lo contrario, leal y disciplinado, y encima ganó los últimos comicios de 2019 con mayoría absoluta llegando a obtener el 47% de los votos. No hay razones para el cambio salvo que sea su deseo personal.

"Restan todavía dos años para las elecciones y Fernández Vara guarda silencio acerca de su futuro"

Lo único cierto es que Vara ha anunciado ya que optará de nuevo a la secretaría general del PSOE de Extremadura en el congreso regional que se celebre en diciembre de este año o enero del siguiente si lo permite la pandemia. No creo que haya alternativa dado su peso específico y su nivel de apoyos dentro de la militancia, por lo que volverá a coger las riendas del partido otros cuatro años más y serán ya dieciséis. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a ser el candidato a las elecciones, para lo que hay que abrir un proceso de primarias más adelante. De ahí la inquietud o la exigencia de algunos líderes municipales de su partido para que lo desvele desde ya, pero me temo que Vara, alumno aventajado de Ibarra, no dirá nada acerca de sus intenciones hasta el último momento. Dar pistas innecesarias al enemigo es absurdo porque pueden reaccionar con más tiempo.

Ahora lo que tiene en mente Vara es definir su partido e incluir en él a los liderazgos del futuro, entre los que deberá estar su sucesor o sucesora, o al menos como decía kennedy todos los leales entre los capaces, para cuando llegue el momento, sea en los próximos comicios, sea en los siguientes si gana, tener a la persona adecuada. ¿Eso significa que él mismo va a dirigir su relevo o sucesión sea en dos años, sea en cuatro? El PSOE no es partido de imposiciones a la militancia, pero es cierto que los liderazgos fuertes permiten transiciones suaves, y en eso Vara también aprendió de Ibarra.