Hace tres décadas se debatía en el ayuntamiento si la Montaña, que es parte de la sierra de la Mosca, quedaba como suelo urbanizable, es decir si se mantenía como terreno donde se podría edificar, no de forma intensiva, pero que sí se pudiese construir. La discusión se producía cuando se estaba afrontando la modificación del plan general municipal de urbanismo que entró en vigor en 1999. Entonces, sin unanimidad en la corporación municipal, se decidió que el suelo quedase como no urbanizable, se daba el primer paso para proteger este espacio, que en su parte más cercana a la ciudad ya está demasiado alterado, antes sobre todo por la edificación incontrolada de multitud de viviendas diseminadas y ahora por la cicatriz que supone la ronda este.

Esa protección se mantuvo en la revisión del plan de urbanismo que se aprobó solo diez años después. En la declaración de impacto ambiental que hizo la dirección general de la Junta se defendieron los valores ambientales de la Montaña y la sierra de la Mosca, al menos se recogió en tres ocasiones. En una de ellas se afirmaba que la creación de un parque periurbano de conservación que incluyese a ambas sería «muy acertado, pudiendo servir para equilibrar el desarrollo urbano».

En otra, en una respuesta a alegaciones por las afecciones de la cantera de Olleta, se indicaba que la propuesta de calificar la ladera meridional de la falda de la Montaña como suelo no urbanizable protegido era acertada por sus valores paisajísticos. En la última se exponía que la Montaña y la sierra de la Mosca son enclaves con una elevada calidad ambiental, aunque se indicada que era necesario un estudio detallado de las cualidades ambientales de la zona.

Todas esas consideraciones se hicieron en 2008. Ahora, trece años después, finalmente se va a estudiar para decidir si parte de este espacio, el menos alterado por las edificaciones que se han hecho sin control, se declara Paisaje Protegido, una de las figuras de protección que se regulan en la Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura. Es reforzar la protección de la sierra, lo que limita los usos a los relacionados con actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Para su descalificación tendrían que desaparecer las causas que motivasen la protección y que éstas no fueran susceptibles de recuperación o restauración.

La Junta está tramitando la declaración desde que en 2019 la presentaron 43 colectivos, incluso se recabó información sobre los valores de este espacio, pero no ha sido hasta 2021 cuando se ha dado un impulso, primero por la concreción del espacio a proteger tras las observaciones hechas por la dirección general de Sostenibilidad, y segundo por la entrada del ayuntamiento en esta tramitación, de la que se había ausentado para no interferir en la tramitación de los permisos ambientales vinculados al proyecto de la mina, hasta este año no se archivó la autorización ambiental unificada para la instalación de una planta para la concentración de litio asociada a una explotación minera

Pero todo este estudio de los valores ambientales de la sierra de la Mosca quedará cojo si no se da también una solución contundente contra todas las edificaciones y construcciones no autorizadas en la sierra, algunas, pese a los controles, hechas en los últimos años.