A la vuelta de la Fitur, la primera gran feria en vivo y en directo que cubro tras 15 meses de pandemia, me asaltan muchas dudas sobre lo que realmente significa viajar. Conozco a personas que han estado en casi todo el planeta. Ellos entraron en muchos países pero ¿esos países penetraron en su corazón? Permítanme que lo dude. En ocasiones, los lujos y las comodidades tan de moda ahora son enemigos del viaje. Por eso para ir a Madrid cogí el tren a la capital. Creo que si reivindicamos un tren digno lo lógico es utilizarlo. La estadística también hace fuerza.

A mi lado, un migrante venezolano me contó la historia de su vida. Llevaba tres años fuera de su país, sumido en una crisis política y económica gigantesca. Sin ver a su mujer ni a sus hijos, de pensión en pensión y con una alta cualificación. Gracias a un esfuerzo titánico había conseguido que su hijo estudiara Medicina en Badajoz. Venía de Francia y todo su capital lo invertía en el billete de tren. Enfrente, una mujer peruana, nerviosa y agitada me preguntaba cada cinco minutos dónde estaba su maleta. Pelo descuidado, manchas de carmín en las manos y un discurso desordenado, marcado por el desarraigo, la migración, el dolor psicológico y la pobreza.

En el trayecto aprendí más de la historia de Perú y de Venezuela que en años de lectura de noticias. Eso es el viaje. Siempre he sido amigo de la coger la mochila y tener los pies negros. No hay nada más hermoso que montar en esos animales mitológicos que son los trenes. En Madrid, un taxista me insistía que, aunque era de izquierdas, había votado a Ayuso, en las antípodas de su credo. Otro taxista, de Valdefuentes (¡oh, el terruño siempre aparece!) me relató su peripecia para dejar el pueblo en plena pandemia. Sí, en Fitur hubo 40 presentaciones profesionales en el estand de Extremadura, pero el camino, como dijo el poeta, se hace andando, que es como más se aprende de todo.