El Tribunal Supremo cree que el indulto sería «una solución inaceptable». Es decir, cree que sería una solución.

Porque la premisa es que debe haber una solución, da igual si el indulto, la amnistía o cualquier otra medida ad hoc, llegado el caso. Desde que el Gobierno ha decidido que la condena contra los Procesados necesita una solución (en lugar de venganza: golpe bajo), la opinión pública ya no piensa sino en la solución, en qué solución darle, siguiendo el criterio del Gobierno. ¿Tan borrega es? La opinión pública conoce los efectos del esfuerzo inútil y ya no se molesta. Pero algo podría decir, claro. Por ejemplo: ¿acaso la solución del Supremo no es la solución? O, yendo a la decisión del Gobierno: ¿por qué la sentencia del Supremo necesita una solución? Podría, por supuesto que podría, la opinión pública. Otra cosa es para qué.

La decisión del Gobierno, contra la que cualquier argumento se convierte en un argumento de salón, incluido el informe del Supremo, es vinculante, pero quiere ser también democrática, consensuada a su modo. Nada de crear la necesidad de una solución para los Procesados porque esa sea su decisión. El mejor modo de que no lo parezca es convertir esa necesidad en un debate público, a partir de lo decidido, de manera que lo que se debata es que debe haber una solución, inevitable, forzosamente, por cuanto se trata de una necesidad. En otras palabras: que nadie pueda preguntar: ¿por qué debe haber una solución? Y menos si la pregunta, además de razón, afecta chulería: ¿es que alguna vez se necesitó una solución para otros presos?

Centrado el debate en qué solución hay para los Procesados, ya cabe discutirlo todo, desde la naturaleza de la solución (si moral, si justa, si democrática...) hasta su objetivo (político, sin más). Y en eso se está. Pero el debate no afectará a la solución. Tal vez si el debate no fuera el que es, tal vez de haberse planteado entre «debe haber una solución» y «por qué debe haber una solución»… Pero, como no es el caso, punto y seguido. El debate no tiene más propósito que preparar el indulto, concienciar, mentalizar, una vez que el Gobierno ha decidido cuál es la solución.

No queda sino buscarle adjetivos al indulto. Porque argumentos para defenderlo hay, sean los de la vicepresidenta Calvo («por la convivencia y la concordia») o los del propio presidente Sánchez, que entiende el indulto como lo opuesto a la venganza, sin reparar en lo que dice o sugiere: que el Supremo, al dictar la sentencia, etcétera. Contra el indulto, en cambio, los argumentos se desgañitan en adjetivos: ilegal, indigno, inmoral, infame, humillante, esperpéntico, vergonzoso, desleal, antidemocrático… Sin duda, porque la única palabra a la que aplicarlos la pone el Gobierno: solución.

Decir que el indulto sería una «solución inaceptable» (informe del Supremo) equivale a decir que sería una solución. Inaceptable, pero una solución.

*Funcionario