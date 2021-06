Con calzador y “sin ton ni son”, al menos aparentemente,la Disposición Adicional Cuadragésima Octava, introducida por la LOMLOE, “Cambio de las funciones del personal docente”unida a la falta de concreción normativa y legislativa obliga a que sea el momento de concretar por seguridad jurídica, los conceptos de libertad de cátedrareconocido en el artículo 20.1.c) de la Constitución Española y libertad de expresiónen la práctica docente.

La absolutamente innecesaria disposición, uno porque ya existen mecanismos para esos casos y dos porque no es propio de una Ley Orgánica, dice textualmente que: “Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado”. Ante lo inusual de la disposición cabe preguntarse el por qué aquí y ahora, y quién ha previsto que pudiera surgir entre el profesorado falta de condiciones o rendimiento. Seguramente nadie ha caído que “queriendosin querer”, además de una velada falta de respeto, se abre un camino muy peligroso y ciertamente inquietante.

Uno pudiera pensar que se deba a la controversia de la Ley entre lenguas vehiculares y vernáculas y la posible objeción ante cualquier imposición por parte de alguna Administración, otro quizás por los contenidos de algunas nuevas materias que entren en confrontación con ideologías o convicciones propias y/o extrañas y el más mal pensado que sequiere vigilar al que se mueva en la foto. Por eso es tan importe redefinir tanto la libertad de cátedra como la de expresión en el ámbito docente

"Quién ha previsto que pudiera surgir entre el profesorado falta de condiciones o rendimiento"

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la libertad de cátedra en dos aspectos, por un lado refrenda la libre programación y la docencia pero dentro de los planes oficiales de estudio y lo estipulado en las distintas leyes educativas y sus ulteriores desarrollos y/o norma complementaria, sin menoscabo del resto de derechos y obligaciones del alumno, de ahí la relevancia de elaborar un real decreto de currículo flexible que respete y garantice en todo caso no entrar en confrontación con el artículo 20.1.c) de la Constitución Española.

Por otro lado, reconoce el derecho de resistencia a la obligación de dar una enseñanza con una orientación ideológica determinada que vaya en contra de la propia pero eso sí, obligando a cumplir con las enseñanzas, objetivos y fines que estipulen la legislación vigente.

En definitiva, la aparición de esta Disposición Adicional Cuadragésima Octava, obliga a introducir y concretar en nuestra legislación educativa, por seguridad jurídica para nuestros docentes, un aspecto tan fundamental y propio, como es la libertad de cátedra y de expresión y que debiera contemplarse en una futura Ley de la Función Docente.

Como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.

*Presidente de ANPE Cáceres