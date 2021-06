Ha escrito la periodista extremeña Pepa Bueno un libro, Vidas arrebatadas, que se lee como quien camina al borde de un abismo de escombros. Fernando Aramburu lo describe como la historia de una herida incurable. Y Manuel Jabois como una herramienta de precisión contra el olvido. Es todo eso, y también un aldabonazo en nuestra memoria, siempre tan frágil, para despertarnos y hacernos recordar las más de siete mil víctimas que la banda terrorista ETA ha dejado en nuestro país. No hablo de bajas, sino de hijos, padres, hermanos, las familias destrozadas de cada uno de los ochocientos sesenta y cuatro muertos sobre los que hemos pasado página enseguida. De dos de esas víctimas habla este libro, aunque podría haber hablado de cualquiera. He dicho al principio que leemos esta historia sobre un abismo de escombros, los mismos sobre los que despertaron dos niños de trece y once años una madrugada de diciembre de 1987, cuando el edificio en que vivían, la casa cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza, voló en pedazos. Perdieron a sus padres, a su hermana Silvia. Perdieron su casa, sus juguetes, sus recuerdos y la posibilidad de ser felices. Ahora, muchos años después, le han contado a Pepa Bueno parte de su historia. Como siempre, lo que se adivina es mucho más terrible que lo que se cuenta, y la periodista llena esos silencios con una mirada de distancia que ha debido de ser muy difícil de conseguir. Durante mucho tiempo, la prensa se olvidó de las víctimas, e incluso se convirtieron en un recuerdo incómodo, un obstáculo para esa paz que ellos no han conocido nunca. Cómo se aprende a vivir sin padre, sin madre, sin casa. Cómo se vive cuando hay que dejar atrás a toda costa lo que aún no se ha digerido. Hablar es sano, cura, dice uno de los hermanos. Escuchar, también. No hemos sabido porque no hemos querido saber, nos recuerda Pepa Bueno. Toda la información estaba a nuestro alcance y elegimos no acceder a ella. Puede que el olvido sea una defensa de la mente, pero el olvido colectivo es una infamia. No busquen respuestas en este libro, no las hay, solo preguntas. Busquemos mejor en nuestra conciencia. Qué hemos querido salvar. Qué no salvamos. Qué quedara de aquellas víctimas y de las de ahora, las de esta pandemia, a las que amenaza ya la losa feroz de la desmemoria.

*Escritora y profesora