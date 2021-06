Un colegio de Plasencia está trabajando estos días la emoción de la admiración. Admiración, primero, por los propios alumnos, por lo bien que lo han hecho y lo siguen haciendo en esta pandemia. Los niños merecen ese reconocimiento, pero no solo eso, también una desescalada como la que se está viendo en otros sectores.

Los comercios ya tienen horario normal, el ocio nocturno va a ampliarlo, pero los niños siguen sin beneficios acordes a su esfuerzo. Ya total, para lo que queda de curso, deben pensar los responsables de Educación y, ya tienen bastante con las clases presenciales...

Pues no. Es cierto que fue un acierto recuperar la educación presencial. Los niños lo necesitaban y, a lo largo del curso, se ha demostrado que fue una buena decisión. El ejemplo fue la vuelta al cole tras las Navidades. Ha sido el único momento en que el número de aulas en cuarentena parecía que iba a descontrolarse, pero la causa no fueron los coles, sino lo hecho durante las fiestas.

Precisamente ahora que se acaba este curso, los niños están más agotados que nunca, porque a la carga escolar que ya se multiplica con exámenes y trabajos finales, se suma la nueva situación provocada por el covid: mascarillas, distancias, no poder compartir nada, no poder celebrar cumpleaños…

Y para más inri, tampoco pueden hacer excursiones ni salidas. El pasado 20 de mayo, la Secretaría General de Educación de la Junta envió una circular a los centros educativos recordando «la necesidad de evitar» actividades que impliquen el acceso a entornos públicos y los viajes de estudios, aunque sí permite acudir a teatros o museos, con un plan de contingencia previo, eso sí.

Los niños necesitan salir de esa cárcel en que se ha convertido el colegio. Porque es cierto que socializan y están con sus compañeros y por supuesto no es comparable a estar en casa, pero el único momento de relax es la media hora diaria de recreo.

Se merecen al menos un día de plena diversión al aire libre. No en espacios cerrados, pero sí en un parque, el monte, una jornada de «te lo has merecido». Porque, si esta pandemia ha afectado psicológicamente a todos, a un menor que aún no tiene la suficiente madurez mental, más aún. El miedo ha pasado a ser una emoción demasiado cercana. El aplauso de palabra no es suficiente, se merecen un respiro, en la práctica.

